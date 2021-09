«Yo tengo momentos buenos con ella y también tengo un momento muy malo», ha confesado durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Con total sinceridad, así se ha mostrado Bárbara Rey al hablar de la relación que mantuvo su hija, Sofía Cristo, con Nagore Robles y que terminó hace ocho años. «A mí al principio había algo que no me gustaba. No te sé decir, me habían comentado algunas cosas y no terminaba de gustarme», ha afirmado durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Un testimonio que deja al descubierto el momento más doloroso que vivió junto a la vizcaína.

A pesar de las reticencias que la exvedette tuvo en un principio, luego la fue conociendo y la cosa mejoró. «Conmigo fue muy cariñosa. Ella es una persona muy generosa, es espléndida. Estuvimos muy bien. Sofía la adoraba y ella también quería mucho a Sofía», ha contado sobre aquel romance de dos años que marcó a la DJ.

«Yo tengo buen recuerdo de ella de algunas cosas, pero cuando he visto a mi Sofi pasarlo mal, ahí no», ha explicado. «Yo tengo momentos buenos con ella y también tengo un momento muy malo. Ella me dijo a gritos que mi hija era drogadicta. Estaba desencajada por lo que fuera y me lo dijo en mi casa. Yo por poco no me caigo de un infarto». Ha explicado que la expareja había tenido una discusión previa de la que ella no se había percatado y entonces la presentadora explotó por completo. «Me dejó impactada. Yo nunca pensé que Sofía tenía un problema tan grave».

También ha detallado que Nagore fue fundamental cuando Sofía decidió entrar en una clínica de desintoxicación. «Yo tengo que agradecer el amor que tenía Sofía por Nagore, eso le hizo entrar en esa clínica. Intentando recuperarla, ella creyó que la iba a recuperar. Evidentemente no fue así porque Nagore ya tenía otra relación». Bárbara Rey ha recordado que su hija pasó entonces por un momento personal muy duro.

Asimismo ha incidido en que Sofía había sido «muy buena pareja y una muy buena persona con ella. Mi hija la ha querido con locura». Subrayaba que cuando participó en el reality ‘Acorralados’ en el año 2011 hicieron todo lo posible por apoyarla donde finalmente se alzó como la ganadora.

Un episodio muy doloroso

Bárbara Rey ha hablado en profundidad de los abusos sexuales que su hija contó haber sufrido cuando tenía tan solo cinco años. «Se me parte el corazón y el alma de pensar que ha pasado por algo así». Un episodio que está viviendo con una mezcla de dolor y culpabilidad: «Me siento culpable de no haberme dado cuenta. Ella siempre ha sido una niña abierta, extraordinaria y sonriente, no podías pensar en ningún momento que estaba sufriendo algún tipo de trauma».

Aprovechaba para lanzar esta dura y contundente advertencia: «Doy gracias a Dios de no haberme enterado cuando mi hija era pequeña porque lo hubiera matado. No sé quién eres, pero te juro por mi vida que si tú estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio donde puedas meterte o esconderte. Si te encuentro no te voy a hacer daño, pero pagarás las consecuencias».