Bárbara Rey hace balance tras destapar sus intimidades con el Rey Juan Carlos: "Ha sido muy duro"

Han pasado 42 días desde que Bárbara Rey hablara por primera vez de su relación con el Rey Don Juan Carlos. Durante décadas, la actriz y vedette ocultó que tuvo un idilio con el actual emérito, pero logró contar su experiencia gracias a la serie 'Cristo y Rey', de ATRESplayer Premium, que relata su biografía y la de su exmarido y padre de sus hijos, Ángel Cristo. Ahora, la de Totana ha hecho balance de lo vivido a lo largo de las últimas semanas. "Ha sido muy duro", confiesa.

En una carta escrita a través de su perfil de Instagram, Bárbara Rey confiesa haber vivido un carrusel de emociones tras el estreno de su docuserie. "Hola queridos amigos de Instagram. Hoy ya habiendo procesado todo esta cantidad de emociones encontradas después de ver @cristoreyserie por fin puedo dedicaros unas palabras", arranca diciendo. "Ha sido muy duro pero a la vez una maravilla el que una historia como la mía se cuente e incluso pueda ayudar a muchas mujeres, incluso a mí".

"No podían haber elegido a unos actores mejores para interpretarnos a marido, a mí y al resto, me siento orgullosa, feliz y por fin con una paz que no sabría explicar", prosigue diciendo en su emotivo escrito. Asimismo, agradece a los intérpretes que se han metido en su piel y en la del conocido domador de circo, con el que se casó el 12 de enero de 1980. "Mis gracias son a todos los actores @belencuesta @jaimelorentelo @torrebe y todos los que salís con los demás personajes porque lo habéis hecho de maravilla y perdón por no nombrar a todos, porque ya sabéis que las redes sociales no son mi fuerte. Por supuesto gracias a todo el equipo de producción y guionistas y cómo no a ti, @ecija_dani por @atresplayer @antena3com por creer en una historia real y plasmarla con tanto cariño, respeto y amor".

La serie 'Cristo y Rey' aborda la relación que mantuvieron Bárbara Rey y Don Juan Carlos a finales de los años 70, cuando la murciana se había hecho ya un hueco en el mundo del espectáculo. Ni entonces ni años después, la artista se había pronunciado públicamente sobre el affaire. Durante décadas fue un secreto a voces que estuvieron juntos, pero sin confirmación alguna por ninguna de las partes. Ha sido al comenzar el año 2023 cuando la exvedette, de 73 años, ha roto su silencio para relatar los detalles de su breve romance con el monarca.

"Tenía que decirlo, y tenía que decirlo yo. Lo he dicho con mucho respeto no he dicho nada que no hayan dicho los demás, que lo daban por hecho. Yo he dicho mucho menos porque yo no me he metido con él. ¿Que yo sabía claramente que era una relación que no podía tener un futuro? Eso lo tenía que haber sabido todo el mundo que ha estado con él... Cada uno sabe lo suyo", explicó Bárbara Rey en el plató de 'Y ahora Sonsoles0, de Antena 3. Poco después ofreció nuevos datos en su entrevista con Risto Mejide. "Él no se portó nada bien conmigo. Se portó muy mal, muy mal, muy mal. Me perjudicó enormemente a nivel profesional. Él y su entorno. Me vetaron y yo tenía que mantener a mis hijos y sacar a mis hijos adelante", explicaba.

También ha dejado claro que "nunca me pagaron por mi silencio", ya que todo el material que ella atesoraba en su casa se lo robaron. Sin embargo, confiesa que "yo he tenido conversaciones de él en los contestadores, y lo he borrado todo. Una persona que tiene pensamientos de algo, lo va guardando", añade al respecto."Yo no he tenido nunca mala fe con él pero él no se portó bien conmigo. Yo no sé si era directamente él o alguien de su entorno. A mí mi carrera me la destrozó. Por eso cuando dicen que a mí me ha beneficiado: no, perdona".