El pasado martes, Sofía Cristo confesaba en ‘Secret Story’ que había sufrido abusos sexuales cuando tan solo tenía cinco años. Un desgarrador testimonio que casi nadie conocía y que dejaba desolada a Bárbara Rey por conocer en directo del fatídico episodio de su hija. Tan solo unos días después, la de Totana se ha abierto en canal en ‘Sábado deluxe’ y ha explicado cómo se encuentra tras vivir las horas más difíciles de su vida.

Bárbara Rey reconoce que está pasando por un mal momento después de escuchar la desgarradora confesión de Sofía Cristo. Desde entonces, la de Totana admite que ha intentado hacer memoria y remontarse a la época descrita: «Se me parte el corazón y el alma de pensar que ha pasado por algo así. Mi niña ha sido como una bendición desde siempre. Es durísimo que de pronto, como madre, en un momento inesperado te enteres de algo así».

La exvedette siente que le falta el aire y solo espera a poder mantener una larga conversación con su hija después de que esta salga de ‘Secret Story’. Con los ojos vidriosos, Bárbara Rey deja claro que quiere saber quién es la persona que abusó de su hija y advierte a la persona que no tendrá ningún sitio para esconderse porque tiene la intención de hacer que pague por lo que ha hecho. «Me siento culpable de no haberme dado cuenta. Ella siempre ha sido una niña abierta, extraordinaria y sonriente, no podías pensar en ningún momento que estaba sufriendo algún tipo de trauma», asevera.

En su viaje al pasado, Bárbara Rey recuerda que hubo un momento en el que su hija cambió de actitud debido al miedo que tenía a que Ángel Cristo le hiciera algo. «Ha sido terrible lo que hemos vivido«, explica. La de Totana no puede conciliar el sueño desde que Sofía Cristo se enfrentó a su línea de los secretos y asegura que aunque está intentando sacar fuerzas su cuerpo está actuando para defenderse.

Por otro lado, Bárbara Rey también ha querido poner en valor el testimonio de su hija y ha hecho hincapié en la importancia que este puede tener en la sociedad. «Es un tema del que no se habla prácticamente. Los niños son intocables, son ángeles, no se les puede hacer daño. Son pureza, corazones limpios. Todas las personas que hacen esas cosas tendrían que pagar seriamente por esto», comenta tajante.

La advertencia de Bárbara Rey a la persona que abusó de su hija

Para poner en antecedentes a la audiencia, Bárbara Rey ha explicado cómo era su vida cuando su hija tenía cinco años. En aquel momento, la exvedette se había separado de Ángel Cristo después de varios años de malos tratos. «Me echó de casa, me tiró a la calle. En aquella época, su casa parecía el metro, no tengo ni idea de la gente que podía entrar ahí«, comenta.

Mirando a cámara y a punto de venirse abajo, Bárbara Rey también ha aprovechado la oportunidad para mandarle un contundente mensaje a la persona que abusó de Sofía Cristo. «Doy gracias a Dios de no haberme enterado cuando mi hija era pequeña porque lo hubiera matado. No sé quién eres, pero te juro por mi vida que si tú estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio donde puedas meterte o esconderte. Si te encuentro no te voy a hacer daño, pero pagarás las consecuencias», sentencia.