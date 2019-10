1 «Entended que salte»

«Mi prima no va a ir al hospital. Si no tienes relación qué pintas en una habitación de cuatro por cuatro. Lo que no significa que haya nadie allí esperándola con un palo para que no pase», dijo. «Entended que salte, no me puedo quedar callada. Ahora lo que más me importa es mi abuela», aclaró la sobrina de la tonadillera.