Aurah y Jesé han vuelto a romper su relación sentimental. Parecía que estaban felices, pero nada más lejos de la realidad.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez se dieron una nueva oportunidad. A pesar de que habían roto en varias ocasiones y esta última era la más escandalosa, ya que ella supuestamente le pilló siendo infiel, la canaria le perdonó. Tras mucho meditarlo, ambos volvieron a formar una familia, ajenos a las críticas y sin miedo al qué dirán. Sin embargo, desde hace algunas semanas llamó la atención la actitud de Aurah: dejó de postear fotografías con su pareja y, además, abandonó durante semanas su canal de MTMAD. Todo tenía una explicación y es que ella y el jugador de fútbol han puesto fin a su relación sentimental. Mientras la canaria ha comenzado a explicar cómo se encuentra a nivel sentimental en su canal, hay otro detalle que a muchos de sus seguidores les ha puesto los pelos de punta. Aurah pasa las noches en vela para cuidar a su hijo del problema de salud que padece, una situación que comenzó a cambiar cuando se reconcilió con el padre de su pequeño.

Estos últimos días ella explicaba que debía despertarse cada hora por la noche para controlar a su hijo, dura tarea a la que se ha enfrentado desde que nació y que gracias a la capacidad económica de Jesé se sufragaba con dos personas que le vigilaban de noche. Ahora y tras la ruptura, Aurah debe afrontar de nuevo las noches sola y así lo ha explicado ella misma en la plataforma de Mediaset. Aunque su ritmo de vida es frenético, ella sigue volcada en todos y cada uno de los cuidados de Nyan, el hijo que tiene en común con Jesé Rodríguez. Pero ¿cuáles han sido los motivos que les han llevado a separarse? La razón será desvelada en el próximo capítulo de MTMAD, no obstante, todo apunta a que sería un motivo más que suficiente para que Aurah decidiera dejarle.

Precisamente en el vídeo que acaba de vez la luz este viernes, Aurah incluso reclama a su ex cobrar por su trabajo, pues aparece en el videoclip de su última canción. Él le prometió pagarle su colaboración, pero Aurah insiste en que hasta el momento no ha percibido ningún beneficio económico, lo que desvela que entre ellos ahora mismo no reina la cordialidad. A pesar de que esta historia de amor ha dado muchos giros, la canaria insiste en que ahora sí ha aprendido a quererse. Ha dado un puñetazo sobre la mesa ya harta de la situación y ha dejado atrás su relación para centrarse en ella y en su hijo, una decisión en la que le apoya gran parte de su entorno. Habrá que esperar para conocer los entresijos de lo sucedido entre ellos, ya que hasta el momento son muchas las incógnitas, pues él continúa en silencio. El jugador de Las Palmas no quiere hablar de este asunto y ha preferido no pronunciarse sobre cuál es en la actualidad su estado civil y si de nuevo vuelve o no a estar soltero.