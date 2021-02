Este martes, Anabel Pantoja desveló el regalo que le hizo a su primo, Kiko Rivera, por su 37 cumpleaños, que este año no tendrá una celebración tan especial

Este martes, Kiko Rivera ha cumplido 37 años y lo ha hecho en un momento personal muy complicado. El DJ se encuentra en plena guerra con su madre, Isabel Pantoja, además de que todas sus apariciones televisivas le están pasando factura y le está derivando en problemas de salud como ansiedad, tal y como él mismo ha dicho. Además, no únicamente con su madre su relación es nula. También con su prima, Anabel Pantoja, con la que siempre ha estado muy unida, se ha distanciado.

Anabel Pantoja, triste en el día de cumpleaños de su primo, Kiko Rivera

La colaboradora de televisión acudió a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ este martes y habló de la fecha tan especial para la familia. Eso sí, lo hizo muy tristemente por el difícil momento por el que está atravesando el clan Pantoja. La joven se siente muy dolida porque las cosas no son como en el pasado: «Antes este día se celebraba con una gran fiesta, una barbacoa… Ahora, se une la complicada situación que vivimos y el enfrentamiento», empezó a decirle a sus compañeros de trabajo.

Anabel Pantoja ha contado el inesperado regalo que le ha hecho a su primo por su 37 cumpleaños. «He hablado con él y le he preguntado qué quería que le regalase, él tiene de todo y no sabía que comprarle», ha dicho a lo que sus compañeros le han preguntado cuál ha sido el regalo que ha elegido para él. Anabel, con el rostro visiblemente triste, ha respondido lo siguiente: «Ya se lo he comprado, es un teclado para el ordenador. Lo que él quería».

La felicitación de la sevillana a su primo por su cumpleaños

Horas antes de acudir al plató de televisión, Anabel Pantoja quiso felicitar públicamente a Kiko Rivera a través de las redes sociales. Abrió el álbum de los recuerdos y compartió una fotografía de cuando los dos eran pequeños y la situación no era la que ahora están atravesando. Junto a la mencionada fotografía, la sobrina de Isabel Pantoja escribía lo siguiente: «Muchas felicidades @riverakiko 37 años, y mucho vivido… Ojalá todo se solucione 🙏🏼y podamos volver a ser lo que fuimos. Te quiero. 🖤».

A pesar de la bonita felicitación, Kiko Rivera no se ha pronunciado al respecto en dicha publicación. No ha comentado la imagen ni tampoco le ha dado ‘me gusta’ a la misma. O bien el DJ ha estado muy ocupado en el día de su cumpleaños o Kiko está muy distante con su prima. Y es que entre ellos también ha habido un distanciamiento debido a que Anabel no ha querido posicionarse a favor de su primo en esta guerra mediática que tiene con la tonadillera. Esto no le ha sentado nada bien al hijo de la Pantoja.