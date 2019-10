4 Javier Hernanz, la última bomba

En la casa de Guadalix, Alba ha confesado que tuvo una secreta historia de amor con Javier Hernanz, piragüista profesional y también modelo, mientras él estaba con Mireia Belmonte y ella junto a Feliciano: “Me mandaba a casa cajas de pastelería y, en la tapa, estaba su cara. Yo no sé cómo Feli no se dio cuenta. Cuando me divorcié me volví loca por él, pero yo le decía que tenía que dejar a su novia”. Mireia Belmonte se despertaba con sus sonadas declaraciones: “Cuando ella estaba recogiendo su medalla, él estaba cenando conmigo”