Asraf Beno no deja de sorprender a los seguidores de ‘La Casa Fuerte 2’ y ahora remata con un ataque de celos sin precedentes contra Chabelita Pantoja.

Efrén Reyero está más de actualidad que nunca. La expareja de Marta López ha sido el último concursante en entrar en ‘La Casa Fuerte 2’ y su incorporación ha provocado el malestar de Asraf Beno. En su día, la expareja de Marta López y Chabelita Pantoja coincidieron hasta altas horas de la noche en una discoteca y los rumores acerca de lo que pasó siguen resonando hoy en día.

«Me han sentado con Isa y ya estaba él (Asraf) preguntando en plan ‘¿y por qué con Efrén?'», comentaba Efrén en el coche de vuelta a la casa después de la gala. «Pero, ¿qué ha pasado?», se preguntaba Sandra. «Pues que hace como dos años salimos de fiesta después de un debate de ‘Supervivientes’… Yo no he tenido nada con él. ¿Cómo voy a tener algo con él? Además, no es por nada, pero yo más de 30, por favor, eh», explicaba la hija de Isabel Pantoja.

En este momento, entra en escena Asraf Beno: «¿Ese fue el día que desapareciste?». Chabelita Pantoja le hace saber que no, que no era ese el día. «No hubo nada, ¿no? ¿Segura?», seguía insistiendo el modelo. «Segurísima», contestaba Chabelita. «¿Tuvisteis algo?», preguntaban a Efrén. «A ver… Tuvimos una noche de fiesta, todo el rollo, tonteo… y ahí hubo… unos besitos. Yo justo me quité», explicaba Efrén. «Estuvimos de fiesta hasta las 7 u 8 de la mañana. Luego nos fuimos en taxi los tres, Kiko Jiménez, ella y yo. Ya estaba con Asraf.

El ataque de celos de Asraf

Ya en la casa, Asraf Beno seguía dándole vueltas al tema y volvía a preguntar a Chabelita Pantoja por la historia con Efrén: «¿Este qué te ha dicho? ¿A mi me ponen a una chica y no pasa nada? Entonces… ¿qué pasa? Si dice algo, le demandarás, ¿no? Si dice alguna mentira… ¿Tú vas a dejar que vaya diciendo eso?».

Chabelita Pantoja no paraba de darle explicaciones, insistiendo en que iba a ser su palabra contra la suya: «No pasa nada, no tengo justificación. No tenía que haber salido ese día y punto. Eso es verdad. Estaba ciega, no, lo siguiente. Es su palabra contra la mía. Él va a decir que sí, o sea, tú vas a decir que no, el va a decir que sí…».

En este momento, Tom le dice que tiene que creer en su pareja, a lo que Asraf contesta: «No, yo no creo en nadie». Chabelita, muy sorprendida, le hacía saber: «Nada, pues suéltame todo esto cuando te pregunten y ya está». «Pues yo haré lo que me dé la gana, porque para eso mando en mí mismo». Chabelita le volvía a contestar: «Ah, ¿después de todo lo que he tenido que aguantar, todo lo que he tenido que soportar durante este concurso? Y te puedo decir hasta la imagen que la gente tiene de ti, ¿vale? Porque me lo han dicho».

«¿Qué imagen tengo? ¿Qué imagen tengo?», insistía Asraf. «Te han dicho que bajes el nivel, que por favor, que por favor no pelees tanto, que estés bien conmigo. Conmigo desde luego, que nuestra relación está un poco a la virulé», le contestaba Chabelita. «Entonces, ¿tú me estás favoreciendo o me estás perjudicando? ¿Por eso mi hermano me ha dicho que me separe de ti? Me ha dicho que piense en mí, no en ti. ¿Qué clase de novia tengo, que le guste que tenga mala imagen? Tú me estás amenazando. ¿Qué clase de novia es esta?», terminaba preguntándose.

El reencuentro entre Efrén Reyero y Caheblita Pantoja

Efrén Reyero se ha convertido en el nuevo concursante de ‘La Casa Fuerte 2’, justo después de su ruptura con Marta López. Nada más entrar se reencontraba con Chabelita Pantoja, con la que al parecer tuvo algo hace algunos años: «Claro que lo conozco», decía la hija de Isabel Pantoja. «La última vez que estuvimos en un bar nos dieron las 7 de la mañana», contestaba Efrén. «Nos lo pasamos muy bien», decían los dos. «No hemos tenido nada, nos lo pasamos bien. A mi no me gustaba», decía Chabelita. Por su parte, Efrén, contaba qué pensó cuando la conoció: «Gana en persona cuando la conoces. Yo te lo dije esa noche, que coincidimos con Kiko Jiménez».