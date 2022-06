No es un secreto que saltan chispas entre Isabel Pantoja y Asraf Beno. El novio de Chabelita mantiene una relación inexistente con su suegra desde hace algún tiempo. El joven ha realizado un comentario durante su intervención en ‘Conexión Honduras’ con el que deja patente que no piensa demasiado en la tonadillera. «¿Mi futura suegra quién es? ¿Isabel Pantoja?», ha señalado ante la risa de la mayor parte de los colaboradores que estaban en el plató.

Todo ha sucedido cuando Ion Aramendi le ha enseñado un vídeo de carácter íntimo protagonizado por Anabel Pantoja y Yulen. Le advertía que las «imágenes eran entre calientes y tórridas». El ceutí ha visionado con atención el contenido desde el móvil del presentador y le ha dicho: «Flipas, ¿eh?. Estoy shockeado». Mientras que el guipuzcoano no contento con este comentario, le inquiría sobre otros aspectos: «¿Tu futura suegra qué diría de esto?. Una pregunta que ha pillado desprevenido a Asraf: «¿Mi futura suegra quién es? ¿Isabel Pantoja?», ha dicho en voz alta ante la incredulidad de muchos colaboradores. Algunos de ellos, como Lydia Lozano, no podían más que desternillarse de la risa. El incidente ha terminado con el conductor de la gala sentenciando al joven: «Puntito negativo para Asraf».

La relación entre Asraf e Isabel Pantoja

El novio de Chabelita ha sido muy crítico con su suegra con quien hace tiempo que no mantiene ningún tipo de relación. Siempre ha sido demoledor con la tonadillera. Una de las últimas veces fue el pasado mes de marzo con motivo del cumpleaños del nieto de la artista, Albertito. Isabel Pantoja no llamó entonces a su hija para felicitar al pequeño. “Ella sabrá qué ha hecho y caerá sobre su conciencia», afirmaba entonces visiblemente indignado. También indicaba que tanto él como su pareja se habían visto sorprendidos por esta actitud. “No lo esperábamos nadie, pensábamos que iba a felicitar a su nieto. No lo ha hecho porque supuestamente no tiene un teléfono para hacerlo”.

Asraf también habló del momento complicado que estaba atravesando su suegra. «Obviamente no está bien. Está sumida en una depresión». Pero se mostró impasible con ella y recordó que no se había olvidado de enviar flores al cementerio con motivo del que hubiese sido el cumpleaños de su difunto marido, Francisco Rivera ‘Paquirri’. Las relaciones familiares en el seno del clan Pantoja continúan siendo muy tensas y distantes. Asraf sigue enfadado con su cuñado, Kiko Rivera. Este último, por su parte, se enemistó con su hermana a raíz de unas demoledores declaraciones que ofreció durante una entrevista. Mientras que el DJ se reconcilió con su progenitora a finales del año pasado cuando falleció doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. Sin embargo, volvieron a distanciarse pocos meses después.