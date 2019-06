6 ¿Qué objetivos tenía Omar Montes?

Asraf lo tiene claro: «»Yo no tengo problema ninguno con Omar, pero que no se pase. Quiere acercarse de cualquier manera a Isa. Estaba como una lapa pero no creo que con malas intenciones. No sé si se acercaba en modo amistad o qué, pero por parte de Isa estoy seguro de que no».