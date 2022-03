Isabel Pantoja continúa atravesando una etapa muy delicada de su vida. La artista, que sigue refugiada en Cantora, no ha vuelto a recuperar los lazos con su familia. Hace tan solo unos días fue el cumpleaños de su nieto Albertito y no llamó a su hija para felicitar al pequeño. Sobre este tema ha hablado largo y tendido el prometido de Chabelita, Asraf Beno.

La reacción de la tonadillera ha sido totalmente inesperada tanto para el modelo como para Isa Pantoja. “No lo esperábamos nadie, pensábamos que iba a felicitar a su nieto. No lo ha hecho porque supuestamente no tiene un teléfono para hacerlo”, ha afirmado el modelo durante su intervención en ‘Viva la vida’. Asraf, que mantiene una inexistente relación con su suegra, no ha dudo en ser duro con ella y lanzarle el siguiente reproche: “Ella sabrá qué ha hecho y caerá sobre su conciencia. No sé por qué lo ha hecho, con Isa se lleva bien».

Asraf, extrañado con Isabel Pantoja

El colaboradora ha confirmado que hasta el día del cumpleaños la comunicación entre madre e hija había sido fluida. «Han tenido buen contacto. Me ha parecido raro que no felicitara a su nieto». Ha valorado la posibilidad de que se le haya pasado la fecha. «Si se te olvida, lo haces más tarde. No pasa nada. O le pides el móvil a tu hermano si es que no tienes». También ha explicado que Chabelita se sorprendió mucho de no haber recibido mensaje alguno. Fue en ese momento cuando contactó con su prima Anabel Pantoja para saber si estaba bien la artista. «Su madre obviamente no está bien. Está sumida en una depresión».

Sin embargo, Asraf ha vuelto a ser impasible con la tonadillera y ha recordado que recientemente no se olvidó de mandar una corona de flores al cementerio con motivo del que hubiese sido el cumpleaños de su difunto marido, Francisco Rivera Paquirri. La salud de Isabel Pantoja lleva tiempo preocupando. Su propia hija ha asegurado que está sumida en una depresión. Asraf también se ha pronunciado sobre este tema. «Si es verdad que está así, que se recupere pronto”.

Un acercamiento entre Kiko Rivera y su madre

A pesar de que la artista se reconcilió con su hijo hace unos meses, la relación entre ambos nunca ha vuelto a ser como antes. Siguen estando distanciados, pero se está especulando con un posible acercamiento. Acerca de esto, el novio de Chabelita ha afirmado que «ojalá sea así». Aunque él no lo cree. «No va a haber ningún acercamiento. Lo veo cada día más difícil, sobre todo por el comportamiento que tiene Kiko en muchas ocasiones. Tú puedes pedir perdón, pero el daño ya está hecho. Ha hecho mucho daño a su madre y a su hermana”.

Te interesará saber...