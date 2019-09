Así contesta Kiko Rivera a quienes le tachan de infiel

6 Irene Rosales, su apoyo más fiel

Su mujer también se ha pronunciado recientemente y lo ha hecho a través de ‘Sálvame’, donde ha reconocido que no deseaba tocar este tema, pero que estaban «felices y enamorados». «Nunca he entrado en nada de mi vida tan privada y no lo voy a hacer ahora», añadía.

El mensaje de Irene Rosales a Isa Pantoja: «Eres una sinvergüenza»