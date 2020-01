La Reina de las mañanas está de celebración. Este domingo 12 de enero, Ana Rosa Quintana cumple 64 años y lo hace rodeada de amor tanto a nivel personal como profesional. Y es que ese año tiene doble celebración: por un lado su cumpleaños y por otro lado, su programa, ‘El programa de AR’, cumple 15 años. Te contamos qué va a hacer por su cumpleaños.

Como cada año, este es uno de los días más especiales para Ana Rosa, que suele pasarlo rodeada de amigos y familiares. Pero, ¿qué hará este año? ¿Seguirá con la mecánica de otros años? Lo cierto es que a la periodista le encanta celebrar su cumpleaños, y aunque no es dada a grandes fiestones, no hay año que no lo celebre. Antes de entrar más en la materia, lo primero es decir… ¡Feliz cumpleaños Ana Rosa!