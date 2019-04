Tamara Gorro tranquiliza a sus seguidores tras el asalto a su casa

6 No todo lo que se dice es cierto

“Están diciendo muchas cosas en las noticias, pero no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe ni nada. No puedo dar más información, voy a hacer caso a la guardia civil. Me han dicho que no revele ningún tipo de información. Y así lo voy a hacer, voy a colaborar con ellos”, ha continuado explicando, con el fin de tranquilizar a todos sus seguidores.