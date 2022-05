Arancha de Benito ha vivido uno de lo momentos más complicados de su vida después de que su hijo estuviera involucrado en el supuesto intento de secuestro de Froilán en Ibiza. Aunque ha querido ser discreta acerca de este desagradable suceso, la que fuera pareja de Guti ha declarado que ha sido un susto, pero que están todos bien. Aún así, ha querido destacar que lo que había allí eran niños.

Esta respira tranquila cuando le preguntan por este suceso, ya que su hijo en ese momento se encontraba fuera de la casa: «Yo no quiero hablar de esto por favor, gracias a Dios ellos no estaban, estaban fuera de la casa, hay que proteger a los niños, parece ser que todo se quedó en un susto», dice aliviada.

Arancha de Benito habla del susto que tuvo su hijo en Ibiza

Vídeo: Europa Press.

Fue un gran susto, pero en todo momento, el hijo de Arancha de Benito mantuvo informada a su madre: «El susto que me llevé yo cuando me llamaban amigas, amigas periodistas que me contaron todo. Mi hijo me decía mami tranquila, nosotros no estábamos, estábamos fuera. Gracias a Dios, todo bien».

La exmujer de Guti no ha querido decir nada más al respecto, pero sus declaraciones son muy sorprendentes, sobre todo después de las últimas informaciones que se hicieron públicas sobre este asunto. Y es que se ha llegado a decir que el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar no se encontraba en Ibiza cuando se produjo el robo e intento de secuestro.

Todo sucedió, supuestamente, cuando el sobrino del Rey Felipe se encontraba el pasado fin de semana en una villa de Ibiza junto a sus amigos, entre los que estaba también el hijo de Arancha de Benito y Guti, donde se había alojado para disfrutar con comodidad de varias fiestas y eventos en la isla pitiusa. Él y su círculo estaban hospedados en Escuders, una de las mejores urbanizaciones, cuando el sábado por la noche varias personas armadas entraron en la vivienda. Lo hicieron cubiertos con pasamontañas y en sus manos portaban un gas somnífero.

Froilán no estaba solo con sus amigos, sino que también estaba el personal de servicio, siendo ellos los que se percataron de la presencia de los ladrones y quienes les ahuyentaron. Inmediatamente avisaron a la Guardia Civil, que se personó en el chalet en cuestión de minutos: en concreto 18 agentes, según ha contado El Confidencial Digital. Lo primero que comprobaron fue que todos los allí presentes se encontraban bien, pues ya no había ni rastro de los asaltantes, eso sí, se dejaron objetos que las autoridades están analizando con detalle. Entre otros, pasamontañas abandonados que podrían dar pistas acerca del ADN de los ladrones y que podría ayudar a detenerles.

