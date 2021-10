La sobrina de Isabel Pantoja no va a estar rodeada de muchos compañeros de ‘Sálvame’ en la fiesta de su boda, pero sí que han querido mandarle los mejores deseos.

Anabel Pantoja está viviendo unos días con sentimientos encontrados. Mientras que ya se encontraba en La Graciosa, Islas Canarias, dispuesta a disfrutar del día de la fiesta de su boda con Omar Sánchez, la joven tenía que coger un avión a toda prisa para dar el último adiós a su abuela, Doña Ana, que fallecía después de permanecer unos días en el hospital por un delicado estado de salud.

Junto a sus primos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, de Raquel Bollo y otros amigos, Anabel se pegaba una paliza de viaje para estar junto a su familia en estos momentos tan delicados. Aún así, decidía no suspender su boda por ella y por rendir homenaje a su abuela, ya que es lo que Doña Ana hubiese querido. Mientras viajaba hasta la Península, en La Graciosa se quedaban todos los invitados a su boda. Entre ellos, Belén Esteban, la única de ‘Sálvame’ que ha querido viajar para estar junto a ella en este día tan especial.

Sin embargo, ahora una compañera de su programa ha querido mandarle un bonito mensaje a través de las redes sociales, consciente de todo lo que está viviendo en estas últimas horas. Se trata de Carlota Corredera. La presentadora de ‘Sálvame’ le ha mandado un bonito mensaje: «Disfrutad de vuestro día. ¡Este 1 de octubre no vuelve! Te quiero Anabé», ha escrito la presentadora junto a un emoticono de corazón rojo.

Por su parte, otra colaboradora de ‘Sálvame’, con la que Anabel Pantoja mantiene una relación de amistad, es Gema López. Esta ha sido un poco más concisa, pero le anima a disfrutar este día al máximo: «Vívelo a tope loquita», ha escrito Gema en la última publicación que ha compartido Anabel Pantoja en sus redes sociales, donde aparece abrazando a su ya marido, con el que disfrutará de un día increíble, estamos seguros.

Carlota y Gema han decidido no viajar hasta La Graciosa para estar en la celebración de la boda de su amiga, pero sí que quisieron tener un detallazo con ella. Y es que no dudaron en apuntarse a la despedida de soltera que le hicieron amigos de la tele en Madrid. Allí estuvieron ellas y ahora también han querido mostrarle su cariño a través de mensajes emotivos que Anabel Pantoja habrá recibido con felicidad.

La muerte de doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, ha sido un durísimo varapalo para la cantante y para toda su familia. Pero si hay una persona a quien su fallecimiento ha afectado de manera más profunda es, sin duda alguna, a Anabel Pantoja. La sevillana, que tiene fijada su boda con Omar Sánchez este viernes, ha visto su sueño de celebrar su ceremonia trastocado por tan dolorosa pérdida.

Anabel Pantoja ha tardado 24 horas en pronunciarse tras enterarse del fallecimiento de doña Ana. Las últimas horas han sido un verdadero carrusel de emociones y ha sido este jueves, cuando por fin regresa a La Graciosa para retomar los preparativos de su fiesta nupcial, en los que ha encontrado un momento para compartir con sus seguidores el profundo dolor que siente.

«Gracias por dejarme ser tu nieta, por formar parte de la historia de tu vida y por darme tantos momentos que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca conmigo, después de 35 años me visto de blanco, sé que estarás ahí y viendo si me queda bien o como estoy peiná te siento! Nos has dejado muy vacíos, pero muy llenos de ti. Tú gorda que te adora, para siempre», ha escrito emocionada. Ahora solo espera darlo todo en el día de la fiesta de su boda, a pesar de que ya hay algunas ausencias que la han entristecido, como la de su primo, Kiko Rivera, que decidía a última hora no asistir.