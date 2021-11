Antonio David Flores sigue empeñado en dar que hablar. A raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y su despido de ‘Sálvame‘, el malagueño sigue empeñado en defender su verdad a capa y espada. Las declaraciones vertidas por su ex en su docuserie lo señalaban de manera directa, ya que la madrileña lo ha acusado de haber sido sometida a un maltrato físico y psicológico durante los años que estuvo con el padre de sus hijos. Incluso ha afirmado ser víctima de violencia vicaria, que es la se ejerce contra la pareja o expareja manipulando a los hijos. Todo esto ha hecho que el malagueño haya acuñado el término de ‘marea azul‘ para encabezar una lucha contra «el atropello» y «las injusticias» que ha vivido como consecuencia de las palabras de su exmujer.

«Siempre con las víctimas», señala Antonio David Flores

Ahora, el que fuera guardia civil ha dado un paso más en su batalla personal y mediática. este viernes, con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Antonio David ha querido dejar clara cuál es su postura en los relativo a la violencia de género. Y aunque Rocío Carrasco lo ha tachado de ser un maltratador, él defiende su inocencia. Así, ha compartido su solidaridad con todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violenncia. “Tolerancia cero. Siempre con las víctimas”, ha escrito en su perfil oficial de Instagram.

Con este post, Antonio David Flores desea echar por tierra las dudas y los rumores que han surgido sobre su conducta como pareja después de que Rocío Carrasco lo inculpara en su pequeño programa de televisión. En la actualidad continúa lanzando mensajes en su defensa -y contra La Fábrica de la Tele, la productora de la docuserie- a través de su canal de Youtube. Una plataforma en la que periódicamente emite vídeos en los que narra el infierno que ha vivido tras su cese en ‘Sálvame’. Y en los que sigue animando a sus simpatizantes a sumarse a la ‘marea azul’.

«La gente está cansada de tanta mentira»

“El movimiento de la marea azul se inició desde mi entrada en ‘GH VIP 6′ con muchos grupos en redes sociales. Estos grupos me han acompañado a lo largo del tiempo y nunca me han soltado de la mano, ni a mi familia ni a mí. El movimiento se ha escuchado en todos los medios de comunicación. Hay algo que no ha dejado de sorprenderme durante todos estos meses, y es que cuando estoy por la calle la gente me dice que es de la ‘marea azul’. Ahora, este movimiento da un paso al frente y sale a la calle porque la gente está cansada de tanta mentira, de tanto atropello y de tanta injusticia. De ahí que ahora se concentre en la calle. La gente se rebela”, ha explicado.