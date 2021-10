Antonia Dell’ Atte desvela en qué punto está su demanda contra Ana Obregón

Antonia Dell’ Atte ha reaparecido ante los medios de comunicación. Sin mascarilla ni nada que cubra su barbilla tras su famoso accidente en la playa, la italiana ha demostrado que vuelve pisando fuerte. Prueba de ello, las declaraciones que ha hecho sobre Ana Obregón, ya que ha dejado claro que no se rendirá. Tras meses sin saber en qué punto se encontraba su demanda por calumnias contra la actriz, ahora ha sido ella misma la que lo ha revelado, dejando boquiabiertos a muchos. Sus palabras no tienen desperdicio y es que se muestra implacable ante Ana en su momento más duro, tal y como podrás descubrir si visualizas el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

La guerra entre ellas volvió a su punto más álgido con la docuserie de Rocío Carrasco. Rociito relató los presuntos malos tratos que había recibido por parte de Antonio David Flores, una confesión tras la que Antonia Dell’ Atte volvió a atacar a su expareja, Alessandro Lequio, al que acusó del mismo delito. En ese instante, Ana Obregón salió en su defensa y acusó a la italiana de manipular su sentencia sin imaginar la guerra que poco después llegaría a su vida. «He visto con mis propios ojos el informe de la Policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado», escribió Ana en su perfil de Instagram. Una defensa a ultranza que podría costar caro a Ana Obregón, ya que Antonia Dell’ Atte amenazó con demandarla. Dicho y hecho. Si bien en un principio la familia de la actriz mantuvo que no le había llegado ninguna notificación, ahora parece que esta demanda va tomando forma. En su peor momento, justo cuando su padre permanece ingresado, la musa de Armani ha explicado que sigue adelante en su batalla legal contra Ana Obregón.

La maniquí mantiene que pronto habrá novedades, no obstante, ya ha llegado la primera de ellas. Antonia Dell’ Atte ha explicado que irán por lo penal, lo que demuestra que no ha perdonado a la actriz, ni tiene intención de hacerlo. La italiana ha sacado toda la artillería y no dará un paso atrás en ningún momento, una guerra que Ana Obregón ahora no tiene en la cabeza. La intérprete está centrada en la recuperación de su padre, Antonio García, quien permanece hospitalizado, tal y como te hemos revelado en el último número de la revista SEMANA. Ella misma se confesaba sobre cómo se encuentra su progenitor en el que parece ser su peor momento. «Papá, estás luchando positivamente en ese hospital como ‘el campeón’ que has sido toda la vida. Un campeón de 95 años. Yo soy muy egoísta y necesito estar más tiempo contigo porque no sé hasta qué punto el ser humano puede aguantar tanto dolor si te fueras ahora», escribió. Ana permanece a su lado y no le ha dejado solo ni un instante como ya hizo con su madre antes de fallecer o con su hijo, Álex Lequio. No le importan los planes legales de Antonia Dell’ Atte y es que ella está centrada tan solo en el cuidado a su padre.

Pero, ¿a qué se enfrenta Ana Obregón si es condenada? SEMANA ha hablado con un abogado de Legalitas para conocer a fondo los diferentes escenarios. Teniendo en cuenta los artículos 205 y siguientes del Código Penal que son los que regulan las calumnias, Ana se enfrentaría a diferentes escenarios. «O prisión de seis meses a dos años o multas de 12 a 24 meses si ha tenido publicidad, que en este caso esto último se cumple, ya que no puede haber más publicidad que en redes sociales. La multa será en función de la capacidad económica de la persona y va de 2 a 400 euros diarios. Además, habría una responsabilidad civil que sería por ese daño al honor, lo que se traduce en una indemnización que iría a parar Antonia», aclara la letrada. La única vía por la que la podría librar esta batalla indemne y sin ser condenada es si Ana aportara ese documento que pondría contra las cuerdas a Antonia Dell’ Atte, pues se podría demostrar que ha mentido. «En todo caso, quedaría libre de pena si demostrara que Antonia sí ha mentido. Si se descubre que Antonia Dell’ Atte miente entonces Ana Obregón sería intocable en esta causa«, añade.

Mientras Ana Obregón permanece callada, quien sí se pronunció hace algún tiempo en defensa de Antonia Dell’ Atte fue la abogada, Cristina Almeida, que explicó que la italiana no había manipulado ninguna denuncia ni nada parecido. La letrada manifiesta que el Juez del Juzgado 35 de Madrid descartó este hecho, dejando claro así que Antonia no habría cometido un delito de falsedad. ¿Llegará el punto y final de esta historia en algún momento? Solo el tiempo lo dirá.