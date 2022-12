Anna Ferrer Padilla ha abierto su corazón como nunca. A pesar de que cuenta con más de 803.000 seguidores en las redes sociales, no siempre se ve preparada para contarle todo lo que ocurre en su día a día. Trata de mostrar normalidad y de sonreír ante la cámara. Lo hace aunque esté pasando un momento delicado en el terreno personal. No hay que olvidar que hace unos meses confirmaba su ruptura de Iván tras tres años juntos. Ahora ha querido sincerarse y explicar lo que ha supuesto esta ruptura para atravesar una etapa complicada en su vida.

La joven ha abierto su corazón y explicar los motivos de su ausencia

La hija de Paz Padilla es consciente de que la actitud con sus seguidores ha cambiado en los últimos meses. Ahora que se ve preparada para contarlo, ha querido confesar el motivo que le ha llevado a no interactuar tanto con ellos: «Necesito hablar de algo que hace tiempo que quiero hacer. Siento que en los últimos meses me he distanciado mucho de vosotras… No sé si también lo sentís así, pero yo sí, y no me gusta nada. Quería hablarlo pero no sabía cómo», empezaba diciendo desde la cama de su casa antes de irse a dormir.

Es consciente de que ha sido una etapa en la que ha estado más desaparecida: «Tengo la sensación de que me he distanciado un montón de vosotras, pero yo sé que lo he hecho porque el motivo realmente es la situación personal que yo he vivido estos últimos meses y que me ha hecho alejarme un poco de todo y centrarme en otras cosas. Con vosotras ha sido así porque al no meterme aquí y hablar de sentimientos, de alguna manera no os estoy dejando entrar en mi vida, y eso no me gusta».