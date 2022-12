Anna Ferrer Padilla está muy enamorada. ¡Y mucho! Para demostrar lo feliz que es al lado de su actual pareja, la hija de Paz Padilla ha compartido un vídeo en las redes sociales en la que se la ve embelesada con Mario Cristóbal, un joven que estudió en la universidad Francisco de Vitoria y comparte con ella sus pasiones musicales. Tal y como se puede ver en el siguiente vídeo, ambos de lo pasan de cine al compás de la canción ‘Ojitos lindos’ de Bad Bunny en colaboración con Bomba Estéreo.

Mario Cristóbale, el nuevo novio de Anna Ferrer Padilla, trabaja como ‘product design lead’ en Singular Cover, una empresa especializada en seguros para autónomos y pequeñas empresas. La sede de este negocio se encuentra en Barcelona, pero no se sabe aún si él trabaja en la Ciudad Condal o si forma parte de la plantilla a distancia. Antes de formar parte de este negocio trabajó en Tribal Worldwide y The Cocktail, donde adquirió experiencia en el diseño de estrategias para empresas. Hasta la fecha, Anna Ferrer se ha mostrado bastante discreta en lo relativo a su chico, quien no se ha mostrado tanto al público como la anterior pareja de la influencer.

Anna Ferrer Padilla mantuvo una relación anterior con Iván Martín. Estuvieron juntos durante tres años, pero el pasado mes de abril anunciaron su separación, tal y como había adelantado SEMANA en semanas anteriores.«Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida», escribía la joven en su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparecía junto a su entonces pareja.

«Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado», rezaba la publicación con la que Anna confirmaba que ella y su expareja tomaban rumbos separados. «Las relaciones no fracasan, terminan«, señalaba. Y daba las gracias por el cariño que ha recibido desde que SEMANA anunciara su crisis: «Quiero daros las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación, sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor, os queremos».

Ahora corren tiempos bien distintos para Anna. Tal y como se muestra en el último número de SEMANA, donde ella y su madre nos abren las puertas de su casa en Villaviciosa de Odón, en Madrid. «La gente lo primero que hace el Día de Reyes es levantarse a abrir sus regalos y luego a meterse en tu perfil para ver la que has montado», revelan madre e hija en esta revista. En su entrevista a SEMANA, Paz y Anna enseñan los rincones más especiales de la casa en la que ahora vive sola la gaditana, ya que su hija se alquiló un piso en el centro de Madrid. Aún así, visita con frecuencia a su madre, con la que tiene una relación muy estrecha.