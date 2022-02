Anita Matamoros se ha independizado y, aunque todavía no ha hecho un house tour de manera oficial, sí que ha ido mostrando algunas de las estancias de su nueva casa. Una cocina muy luminosa, un salón enorme con salida a la terraza o un baño de mármol son solo algunas de las características del piso de lujo en el que ya vive la pequeña del clan, aunque había un detalle que ella había pasado por alto. Su actual domicilio ni ha sido alquilado por ella misma, ni tampoco comprado, de hecho, es un inmueble que compró Makoke hace 17 años y actualmente se encuentra embargada.

La casa tiene 174 metros cuadrados, se encuentra en Majadahonda y actualmente podría alcanzar perfectamente 1 millón de euros en el mercado. Aunque ella está amueblándolo poco a poco, no ha podido esperar y ya está afincada en este piso en el que tantos ojos hay puestos. Le quedan muchos detalles y dar su toque personal a su nueva casa, pero está intentando hacerlo con primeras calidades y, sobre todo, a su gusto. A sus casi 700.000 seguidores les mantiene al tanto, siendo solo a ellos a los que quiere mantener al día, prueba de ello que esta semana tuviera un evento y se negara a responder a las preguntas de la prensa.

El propio Kiko Matamoros arrojaba luz sobre esta historia y aseguraba que aún quedaban unos 100.000 euros de hipoteca y que, probablemente, saldrá en subasta pública. «Está embargada por Hacienda, pero hay un contencioso judicial que lo ha recurrido mi ex, quien ha presentado una demanda recurriendo la actuación de la Agencia Tributaria…Hasta que no haya una sentencia firme no saldrá a subasta pública», comenzaba diciendo el colaborador de ‘Sálvame’. Si bien se estaba alquilando a otro inquilino, ahora la vivienda cuenta con alguien muy cercano a Makoke: su propia hija.

Según Kiko Matamoros la estrategia de Makoke no es otra que dilatar la resolución por parte del juez. De este modo, no habría sentencia firme hasta dentro de varios años, por lo que Anita podría vivir en la residencia, de momento, con total tranquilidad. Su padre, por su parte, no confía en las intenciones de su expareja con este movimiento, tanto es así que está seguro de que Makoke lo que quiere es que sea Kiko Matamoros el que se termine haciendo cargo de esta deuda. «Supongo que lo que intentarán es una deriva en el tiempo que el Supremo falle dentro de tres o cuatro años porque de momento no hay ni sentencia en primera instancia y así lleva dos años. ¿Qué es lo que pretende? Que en ese ínterin el que pague la deuda con Hacienda sea yo», dijo. ¿Pagará la joven influencer la deuda y comenzará allí una nueva vida? o ¿esta casa es tan solo una mera intermediaria hasta encontrar la definitiva?

