Aneth se derrumba tras las acusaciones de Kiko Rivera: «No esperaba este linchamiento»

Aneth ha regresado a los platós de Telecinco después de las duras acusaciones de Kiko Rivera. Ha confesado haber sufrido "un linchamiento". "Me han acusado de traidora, me han llamado bicha...". Y no esperaba nada de eso.