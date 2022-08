Bien sabe todo el mundo que estos días, Ibiza está que arde. Anabel Pantoja está en la isla y está revolucionando los garitos más cool de la isla. Pero no es la única en remover el ambiente… La colaboradora, acompañada de Yulen Pereira, disfruta de unas vacaciones especialmente ajetreadas. Y es que también se encuentra en la isla su exmarido, Omar Sánchez. El canario se ha llevado con él a Raquel Lozano en la que es su primera escapada como pareja. Lo que no imaginaban ninguno de ellos es que, además de coincidir en espacio tiempo en tan minúscula isla, con una distancia de apenas 150 metros entre los hoteles de ambas parejas. Y, claro, ha sucedido lo inevitable: todos ellos han acudido al mismo local. ¿El resultado del inesperado cara a cara? La sevillana y el esgrimista han salido corriendo del restaurante en cuanto se han enterado de que allí estaban el canario con su nueva ilusión.

Contamos, paso a paso, cómo ha sucedido todo. Los primeros en llegar al restaurante fueron Omar y la exconcursante de ‘Gran Hermano’. No fueron solos. Fueron con el reportero Kike Calleja y su esposa, Raquel Abad. Los cuatro se relajaban en una de las piscinas al aire libre del establecimiento cuando Anabel y Yulen hicieron entrada en el recinto. Nada más llegar, la andaluza fue informada de la presencia de su aún marido. Entonces decidió irse. «Ella llegó más tarde y decidió marcharse porque era lo más adecuado y ninguna de las dos parejas iba a estar a gusto», ha contado Terelu Campos. Por su parte, Rafa Mora ha contado: «Yulen estaba disgustado, tenía mucha ilusión de ir a ese local. Se va a regañadientes, pero acepta. Luego viene la movida entre Raquel y Omar».

en efecto, lo que sucedió después fue una gran bronca entre Omar Sánchez y Raquel Lozano. Y es que, al enterarse de que Anabel y su novio estaban en el local, «Omar empieza a preguntar y a indagar por Anabel. Preguntó por ella, que hace cuánto que ha salido… y salió corriendo del reservado hacia la parte de atrás a ver si todavía podía verla, todo esto ante la mirada de indignación de Raquel Lozano», tal y como ha contado Mora.

«Raquel reconoce que cuando Kike Calleja les informa que Anabel había llegado el local y que se había marchado, Omar se pone a ver la televisión y se mensajea con Marta López y habla por teléfono con ella. Es cuando entra en directo en ‘Sálvame», ha relatado Terelu. «Ella se cabrea y le dice: ¿No podemos estar aquí relajados y disfrutando? Es que no comprendo nada. Luego se entera de que había hablado con Anabel y que ella sabía que iban a Ibiza. Él le responde: es que hablamos de asuntos pendientes y de cosas nuestras».

El tema que ahora está sobre el tapete no es la coincidencia de Anabel y Omar en Ibiza con sus respectivas parejas: es que ambos sabían perfectamente que iban a coincidir la isla. La propia Anabel lo desvelaba en ‘Sálvame’: «Yo sabía que él se iba con ella de vacaciones, pero no lo he sabido por la tele, lo sé porque me lo dijo él». La pregunta que muchos (incluidos los compañeros de Anabel) se hacen ahora es si este viaje que los cuatro han realizado a las Baleares a la vez es pura casualidad o, quizás, parte de un plan pensado por el aún matrimonio para ganar notoriedad este verano. Puede que solo el azar los haya llevado hasta allí y no haya motivo alguno para buscar más allá. El mundo es un pañuelo, dicen.