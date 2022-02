El paso de Chabelita Pantoja por ‘Secret Story’ llega a su fin. La hija de lsabel Pantoja ha hecho balance del momento personal que atraviesa antes de cerrar la puerta de la ‘Casa de los Secretos’. La joven ha afirmado que dentro de tres años le gustaría volver a ser madre con Asraf Beno, también terminar su carrera de Derecho. Unas palabras que han emocionado por completo a su prima, Anabel Pantoja, quien desde plató le ha dedicado un emotivo discurso confesando lo que más envidia de ella.

«Me gusta lo que veo y lo que oigo», ha manifestado la colaboradora sin poder contener las lágrimas. «La envidio mucho. Nos ha dado muchas vueltas a todos. Ella ha conseguido lo que yo siempre he soñado: tener una familia», ha dicho visiblemente emocionada con el discurso y la madurez que había escuchado en su prima. «Me llevo mucha sorpresa con que quiera tener otro niño -porque Alberto es mi vida entera-«, ha indicado confirmando que desconocía por completo este último dato.

Anabel Pantoja, impresionada con la madurez de Chabelita

Anabel Pantoja también se ha pronunciado sobre el futuro profesional de su prima, apartada de los focos. «Me alegra que piense así y que quiera estudiar y desvincularse de la tele. Me emociona porque la envidio mucho. Le deseo lo mejor de la vida. Te quiero». Entre los aspectos que ha destacado en Chabelita es que haya conseguido tener una familia. Cabe recordar que la colaboradora se acaba de separar de su marido, Omar Sánchez, tras pocos meses de matrimonio. La pareja se casó el pasado 1 de octubre en el marco de una sonada boda celebrada en la isla de La Graciosa.

La hija de Isabel Pantoja se ha abierto en canal con Toñi Moreno y ha asegurado que su futuro cercano pasa por volver a ser madre. «Es una cosa que quiero, me gustaría y me encantaría. Ya tengo una familia, pero me encantaría tener otro niño con Asraf», ha explicado. Además, desea concluir sus estudios de Derecho. «Sí o sí», ha subrayado al respecto. «No sé qué camino voy a tomar en el futuro. La tele me ha dado muchas cosas y buenos momentos, pero no sé por dónde tiraré. Si finalmente decido ejercer de lo mío será por vocación», ha indicado sobre una posible nueva etapa profesional muy distinta a la actual.

«Quiero pasar a otras cosas en un futuro, pero necesito algo más y creo que puedo hacerlo. Cuando consiga mi título me sentiré super orgullosa». Su principal objetivo es vivir una vida lo más normal posible en la que no sienta una exposición mediática. «Sueño con ir por la mañana a la oficina, tomar algo con mis colegas. Llevar una vida normal. Si algún día oposito dejaré la televisión. Ahora me gusta la vida que tengo, pero la cabeza te la vuelve loca»

El enfrentamiento de Chabelita con Kiko Rivera

Otro de los puntos fundamentales que ha afrontado Chabelita en ‘Secret Story’ es cómo se encuentra su relación con su hermano, Kiko Rivera. «Sigo en la misma posición con mi hermano, mis días aquí no han cambiado nada», ha señalado rotunda cuando Toñi Moreno sobre el tema. «Mi hermano es mucho más extrovertido que yo y de primeras es gracioso, pero a veces se le va. En este caso se le ha ido bastante y se ha cargado mi relación con él», ha explicado. Este nuevo enfrentamiento surge a raíz de una demoledora entrevista del DJ en la que aseguró lo siguiente: «Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas». A consecuencia de estas declaraciones la dirección de ‘Secret Story’ decidió prescindir de su presencia en el reality cuando ya habían confirmado que entraría en la casa de Guadalix.

Chabelita también se ha pronunciado sobre su progenitora, Isabel Pantoja. «Mi madre está bien pero es una tras otra. Por mucho que me diga que está bien tendrá sus momentos de bajón». La artista atraviesa una etapa muy complicada de su vida en la que ha optado por refugiarse en Cantora. Los conflictos familiares arrancaron hace algo más de un año cuando su hijo se mostró arrollador con ella en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’. Hace pocos meses, además, despidió a un pilar fundamental en su vida: su madre, doña Ana. Un punto de inflexión que supuso la reconciliación con Kiko. Sin embargo, los lazos entre madre e hijo continúan siendo distintas y la relación nunca ha vuelto a ser la de antes. La artista está afrontando un tiempo de luto arropada por su hermano Agustín quien se ha convertido en su mejor apoyo durante esta etapa.