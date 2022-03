Anabel Pantoja ha abierto su corazón en ‘Sálvame‘ como nunca antes lo había hecho. La colaboradora ha participado en ‘La cápsula’, una «sesión de desahogo emocional» guiada por Jorge Javier Vázquez que ha recordado mucho al formato del extinto programa ‘La caja’. Sentada en un cuadrilátero en el que se han proyectado imágenes y documentos sonoros de su vida, ha repasado los momentos más destacados de su trayectoria personal. En sus declaraciones ha aflorado el profundo dolor que siente ante la complicada situación familiar, marcada por el distanciamiento con su primo Kiko Rivera y la guerra que este tiene con su madre.

De lo primero que ha hablado ha sido de su relación con su tía Isabel Pantoja. Una relación que ella define como «muy bonita» y muy estrecha» porque es la «única sobrina que tiene». Nunca a ocultado que adora a la cantante: «Mi madre es mi madre, la que me ha parido y la que me ha criado y mi tía siempre ha estado ahí. Tengo hueco para las dos. La que me parió es Merche y mi tía ha estado siempre al pie del cañón. Cada una tiene su lugar».

Con su primo «la relación no es la misma»

A continuación se sinceraba sobre su distanciamiento con Kiko: «Ahora mismo cambiaba lo que no tengo por volver ahí». Rota en lágrimas, ha explicado que lamenta que las cosas no estén mejor entre ellos: «Me da mucha tristeza. Es verdad lo que él dice. La relación no es la misma. ¿Que la relación no es perfecta? Yo he querido estar a la altura. Eso lo tiene que salvar quien lo tiene que salvar, pero siempre estoy pendiente de quien ya sabes… Ahora a mi padre lo he puesto en conocimiento. Le di un buen consejo cuando hablábamos de la situación de mi padre. Fue una frase, una reflexión. Le dije que hay que estar ahí porque por ley de vida se van y es su decisión».

«No nos vemos apenas. Las pocas veces que he ido ha sido para ver a sus hijos. En una ocasión no salió y la otra ocasión creo que no estaba. Ahora mismo es difícil, pero cuando me necesite sabe dónde estoy», añadía. A día de hoy ve complicada la reconciliación porque «hay una grieta» demasiado «grande».

«Él ha encontrado su sitio en la familia de Irene y con sus amigos»

Asimismo, ha lamentado que el Dj se haya refugiado en personas ajenas al clan: «Sé que él ha encontrado su hueco en la familia de Irene, con sus amigos. Pero nosotros hemos sido su familia siempre. La gente no es perfecta y te puede fallar. Pero la vida te la da una persona. A mí mi padre me la dio. Y me haya fallado o no, voy a estar ahí porque si no el día que no esté no voy a dormir. Yo sé que él siempre ha sentido adoración por su madre. Y no te voy a decir lo que siente ella por él. Yo no puedo hacer nada. Me encantaría que todo volviera ser como antes».

«Yo hablo en mi papel como hija. Nadie me va a separar del que me dio la vida», continuaba. «Él ha encontrado su sitio en la familia de Irene y con sus amigos, y yo tengo el mío. Ha estado pendiente de mi padre y no me puedo quejar. Yo tengo mi gente que se preocupa de si he comido o de cómo tengo la cabeza».