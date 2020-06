Anabel Pantoja ha alcanzado muchísima repercusión en sus redes sociales durante el confinamiento. La sobrina de la tonadillera tiene más de un 1,2 millones de seguidores en su Instagram, una cifra que lejos de descender, cada día aumenta convirtiéndose, sin ningún género de dudas, en una de las influencers estrella durante el estado de alarma. Su humor y cercanía son dos de sus ingredientes principales, sin embargo, hace unos días se vio envuelta en una polémica de la que se arrepiente profundamente. Después de una fiesta con sus amigos la colaboradora de la televisión hizo un directo en su perfil de 16 minutos, pero en él se apreciaba que había bebido ‘agua con misterio’ hasta tal punto que de manera inesperada se enfadó con su prometido, Omar Sánchez. «Chacha ya está, acuéstate a dormir ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!», le decía el canario a lo que ella contestó: «Déjame ya». Aunque fue una discusión sin ninguna importancia, su actitud ha copado titulares. Este miércoles con Anabel en plató fue uno de los temas comentados en ‘Sálvame‘, donde se visionaron algunos minutos de este directo, y ella reveló, por primera vez, la bronca que su tía, Isabel Pantoja le había propinado después del escándalo. «Me mandó un audio de siete minutos y medio», comenzó diciendo.

La colaboradora de televisión entendió a la perfección el rapapolvo que recibió de la cantante y, además, se mostró agradecida, pues Isabel siempre ha sido sincera con ella. «Actuó como una madre, diciéndome las cosas claras, por dónde tenía que ir», aseguró Anabel Pantoja. No obstante, este audio también estaba cargado de palabras bonitas y cosas positivas: «Me dijo lo orgullosa que estaba de mí por todo lo que he conseguido y me dijo que no la cagara por este tipo de actitudes». Eso sí, le puntualizó que jamás quería verle así: «Que si me ve así me coge». Una reacción que también tuvo el resto de su familia y así lo reveló la propia Anabel: «Lo primero que hizo mi familia fue llamarme y preguntarme cómo estaba y después de eso ya vino la caña». De hecho, su madre, Mercedes Bernal, abroncó a su hija al igual que Isabel Pantoja: «Mi tía y mi madre me dieron un repaso”. Por ello, ha tomado la decisión de “a partir de las once y cuarto de la noche no se puede coger el móvil».

Anabel se mostró tan afectada que ni siquiera quiso ver las imágenes que se mostraron en ‘Sálvame’ de nuevo. Y es que ella misma, a pesar de que el directo se quedó guardado en su Instagram, quiso borrarlo de un plumazo. Estaba arrepentida y su intención fue que apenas tuviera trascendencia, algo que no pudo evitar, ya que el vídeo corrió como la pólvora en las redes sociales. «Se ve que estoy bebiendo agua y que no me quiero ir a dormir. Habíamos pasado todo el día con los amigos, yo estoy muy contenta, y ya está», trató de justificar Anabel. Intentó quitar hierro al asunto, pero confesó que era consciente del cuidado extremo que debe de tener a partir de ahora con su perfil de Instagram. Hay que guardar las precauciones necesarias y Anabel lo sabe.

Tras la emisión de este vídeo Anabel Pantoja también quiso pedir perdón a su pareja, Omar Sánchez. «Soy la primera a la que le da vergüenza. Me acuerdo de mis padres y de mi Negro que estaba a mi lado aguantando, él se cabrea y de ahí la discusión», dijo. Su disculpa pública llegó a través de un post en el que le dejó claro a su futuro marido sus sentimientos hacia a él y donde, además, le agradeció lo bien que se porta con ella. «Pues si, él me aguanta, en lo bueno y en lo malo (y nunca mejor dicho). Cuando estoy mala como una auténtica perra me va a comprar a la farmacia, está pendiente de que me lo tome todo. Cuando tengo un problema, él me lo soluciona o intenta ayudarme a solucionarlo. Cuando tengo frío me tapa, cuando me duelen los pies me da un masaje, si se me antoja un polvito uruguayo, él va a buscármelo. Sinceramente, di con un ángel. Siento ser tan necia cuando no debo serlo», escribió junto a una imagen de ambos.