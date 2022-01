“Mi tío está en casa, en Cantora. Él hace sus salidas y sus entradas cuando tiene que hacer cosas personales”, ha zanjado. A Anabel no le “consta” que haya habido una discusión entre sus tíos. Tampoco le consta que su tío «haya pernoctado fuera de Cantora… Me lo aseguran de primera mano. Mi tío no ha dormido fuera echado por mi tía”, alegaba. «Tú me das 50.000 vueltas en el tema de juicios y casas y todo lo que ha pasado. Pero en el tema personal sí te digo que te pueden llegar rumores, pero no tengo por qué mentirte. Es mi palabra contra la tuya. Mi tío no ha dormido fuera de casa echado por mi tía. No tengo nada más que añadir».

Al escucharla, Kiko Matamoros se reiteraba: “Te aseguro que tu tío salió de casa esa tarde. Te aseguro que volvió el sábado por la noche y te aseguro que han estado sin dirigirse la palabra todo el fin de semana. Tu tía en su habitación…”. Anabel perdía los nervios: “¡Que no! ¡Tengo la prueba aquí!”. Y le lanzaba: “¡Tu palabra no es la de Dios!”.