«Más de siete meses sin hacer este camino», aseguraba Anabel Pantoja a través de sus redes sociales justo antes de tomar el AVE en Madrid que la llevaría destino a Sevilla. La sobrina de Isabel Pantoja ha regresado a su lugar de origen y lo hacía entre nervios y mucha emoción. En la estación para recogerla estaba esperándola su madre Mercedes Bernal, totalmente impaciente de tener de nuevo a su hija en casa. La colaboradora ha inmortalizado el momento con esta foto y no podía más que exclamar: ¡Por fin!».

Madre e hija no se veían desde principios de este 2021 marcado por las continuas restricciones para frenar la pandemia. «No veía la hora de este momento. 7 meses sin verla», afirmaba su progenitora quien también ha publicado una bonita imagen en sus redes. La familia está exprimiendo el tiempo perdido y una de las primera cosas que ha hecho ha sido salir a cenar por el barrio de Triana.

Anabel Pantoja ha regresado a su hogar, pero tan solo por unos días. Su progenitora no podía más que mostrar su pesar por no tener a su hija más tiempo a su lado. Algo con lo que bromeaba la colaboradora: «Vengo por muy poco y ella ya está llorando. ¿A quién salgo yo que la gente dice que soy dramática? No, no, no. La dramática es ella». También ha compartido una divertida imagen junto a su padre, Bernardo Pantoja. Ambos muy cómplices y sacando la lengua a la cámara.

Anabel tiene fijada su residencia en Canarias y visita la capital regularmente para cumplir con sus compromisos profesionales con Mediaset. Este 2021, además, ha sido intenso debido a la participación de su pareja, Omar Sánchez, en la última edición de ‘Supervivientes’ razón por la que también ella viajó a Honduras. En lo que respecta a las relaciones familiares ha sido un año muy difícil. No se habla con su primo Kiko Rivera y tiene poca comunicación con Isa. La guerra del DJ contra la artista ha hecho mella en el clan Pantoja.

Un documental sobre su vida

Anabel Pantoja ha regresado a Sevilla cuando esta última semana ha vuelto a ser protagonista. Esta vez, por el documental que ‘La Fábrica de la Tele’ ha realizado sobre su vida: ‘Anabel, al desnudo’. Fue el pasado miércoles cuando Kiko Hernández anunció que Telecinco estaba preparando este formato, similar al de Rocío Carrasco.

La sobrina de la tonadillera se mostraba molesta en un primer momento: «Esto se ha hecho sin mi consentimiento», subrayaba. Sin embargo, hace tan solo unas horas compartía en sus redes la promo de la serie que verá la luz el próximo miércoles, 11 de agosto, en ‘Sálvame’. «Tiene ese algo que la cámara sabe captar. Se ha ganado su puesto en la tele sin necesidad de trabajar. Ha sido un descubrimiento mayúsculo. Ya es personaje por sí misma. Es cinco veces más popular en Instagram que el presidente del Gobierno», se escucha en el tráiler donde posa en su versión más seductora, al más puro estilo ’50 sombras de Grey’.