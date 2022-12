El martes 20 de diciembre, Junco, viuda de Bernardo Pantoja, organizó un funeral en la iglesia de San Gonzalo de Triana, en Sevilla. A la misa asistieron numerosos amigos del hermano de Isabel Pantoja, pero no estuvieron los miembros de la familia. Anabel Pantoja, que todavía está intentando digerir la muerte de su padre, está muy cabreada por este encuentro. Más aún por las declaraciones de Pinocho, el joven que asegura ser hijo del recientemente fallecido. «Está muy enfadada con las declaraciones de Pinocho, está muy cansada», adelanta Kike Calleja en ‘Sálvame’.

Vídeo: Europa Press

«No voy a decir nada por respeto a mi padre». Son las declaraciones de Anabel Pantoja cuando el reportero de ‘Sálvame’ le pregunta sobre Pinocho. El ex amigo de Kiko Rivera ahora llama a Bernardo Pantoja «mi padre». El pasado martes, al salir del funeral del sevillano, se expresó así sobre el andaluz: «Hemos dado el último adiós a mi padre. Hemos estado los que verdaderamente hemos estado con él todos estos años».

Pinocho, el joven que dice ser hijo de Bernardo Pantoja: «Si ese apellido me pertenece, me pertenece y punto»

Pinocho, al que el propio Bernardo Pantoja trataba como si fuera de su familia, contaba que ha estado al margen de lo que Anabel e Isabel Pantoja han hecho: «Ha sido un circo y no he querido participar de este circo». Asimismo, ha adelantado que piensa reclamar la paternidad en los tribunales: «El tema va para adelante, la verdad solo tiene un camino. Yo no voy por el tema económico, voy por la verdad. Si ese apellido me pertenece, me pertenece y punto».

Vídeo: Europa Press

Para Pinocho, la persona que siempre ha estado al lado de Bernardo es su viuda, a la que arropó en el sepelio que ha dejado fuera al clan Pantoja: «Junco siempre ha estado ahí y me ha facilitado verlo». Al parecer, la japonesa se encuentra “un poquito mal” y “triste”, ya que aún se siente abrumada por los recuerdos de los 20 años que compartió con su marido.

Mientras Pinocho hace declaraciones en prensa, Anabel Pantoja sigue adelante con sus planes, como salir con su novio Yulen Pereira. Justo cuando se celebraba el funeral organizado por Junco en el barrio de Triana, la colaboradora se dejó ver en el cine. Ajena al funeral, optaba por relajarse y desconectar un poco delante de la gran pantalla para ver uno de los grandes estrenos de la temporada: ‘Avatar‘. Todo ello en compañía de su chico, del que no se separa desde que regresaron de ‘Supervivientes’. Han pasado ya cinco meses desde que Anabel fuera expulsada de la aventura en Honduras, y raras han sido las ocasiones en las que no ha estado al lado de su pareja. Las próximas Navidades serán sus primeras fiestas juntos, unas fechas que se han visto empañadas por la muerte de Bernardo, quien nos dejó el pasado 25 de noviembre.

Tras un tiempo ingresado y con un estado de salud más que delicado, el hermano de Isabel Pantoja falleció a los 69 años, dejando desolada a su hija. Anabel tuvo que viajar de forma urgente a Sevilla e iniciar una verdadera contrarreloj desde Madrid hasta Sevilla para despedirse de su progenitor. En la actualidad, ella sigue teniendo residencia en Canarias, pero no deja de volar de manera constante a la capital, donde acude como colaboradora a diferentes programas de televisión.