De forma concisa y muy contundente, así se ha pronunciado Anabel Pantoja sobre su tía, Isabel Pantoja. La colaboradora ha escrito un alegato en el que indica que se están rebasando ciertas líneas rojas. Un mensaje que se produce después de la entrevista de Begoña Gutiérrez, examiga de la tondillera, en el ‘Deluxe’ donde mostró una serie de audios personales de la cantante.

«Ya toca mirarnos en un espejo», afirmaba Anabel Pantoja muy indignada en su perfil de Instagram. «Toca ponernos a pensar si merece y compensa todo lo que es hablar o contar cosas de esta persona. Claro que compensa porque vende, hace audiencia, interesa y, por supuesto, pagan. Pero, y ¿el daño? ¿y las consecuencias? ¿Dónde está ahora la protección para una persona que SIN HABLAR, SIN PARTICIPAR Y SIN COBRAR? Se habla de ella a diario, mentiras y todo lo que sea. A mí me da mucho miedo en lo que nos estamos convirtiendo y, sobre todo, no sé cómo ELLA sigue en pie, aguantando. Esto es insoportable, poneros en su lugar. Que hablen de vosotros día sí y día también amigos, no amigos, gente, que inventen, que cuenten. Vuestra intimidad. Es para volverse loco».

El enfado de Anabel Pantoja

Isabel Pantoja sigue siendo protagonista indiscutible de los contenidos de Mediaset. La última polémica en la que se ha visto envuelta la tonadillera y que ha despertado el enfado de su sobrina, se debe a su examiga, Begoña Gutiérrez. La promotora musical reclama a la artista 150.000 euros por incumplimiento de contrato de su gira latinoamericana. Además, ha mostrado públicamente una serie de audios íntimos que le envió en su día Isabel Pantoja.

«Es una vendedora de ilusiones. Mucha gente del entorno de Isabel Pantoja me apoya porque sabe lo que me ha hecho y el dinero que me debe. A mí su círculo me está transmitiendo cierta información. Esta gira americana se traslada a 2023 por varios motivos, no solo porque a ella no le concedan el visado, también porque las ventas van fatal», afirmaba Begoña Gutiérrez sobre la artista. Asimismo se pronunció sobre Agustín Pantoja de quien dijo que solicitaba el 10 por ciento de los conciertos de su hermana. «Él lo llamaba las partituras».