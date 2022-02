Una tarde más, Anabel Pantoja ha vuelto a vivir una tarde tensa en el plató de ‘Sálvame‘. Su padre, que lleva una semana ingresado en un centro hospitalario de Sevilla, ha accedido a hablar de su hijo secreto a cambio de dinero. «Dame la pasta y hablamos claro sobre mi hijo secreto», se le puede escuchar en un audio que ha emitido ‘Sálvame‘. Este supuesto hijo secreto, llamado Luis, es un joven de Sevilla que, según el hermano de Isabel Pantoja, mantiene una excelente relación con él. «Nunca he escondido que tengo un hijo secreto. Tengo muy buena relación con él desde hace 20 años», ha asegurado en una breve entrevista el andaluz.

«Mi padre ahora mismo no está bien»

Cuando Anabel ha escuchado a su progenitor hablando abiertamente de este asunto ha estallado. Cansada de la presión a la que la somete su programa para hablar de temas familiares, ha amenazado con abandonar el plató si la dirección seguía adelante con sus planes de contar una historia que a ella le resulta profundamente incómoda. «Mi padre ahora mismo no está bien. Porque se haya hecho una puñetera entrevista no es el presidente de Gobierno», se ha quejado. «Yo como colaboradora y como hija, me voy».

Cabreada, y gritando a pleno pulmón, la colaboradora ha dejado claro que no estaba dispuesta a aguantar nada más. «Tengo mis límites. Los marqué con mi separación», decía. «Me marcho para siempre porque no se valora el esfuerzo y la entrega de cada uno y cuando hay un problema delicado, en vez de traerlo con respeto se hace un show. No me siento valorada. Me voy».

Ante su estallido de nervios, el resto de colaboradores presentes en el plató se acercaba a ella para intentar tranquilizarla. Pero ella no lograba calmarse. «Ahora mismo siento rechazo máximo, arcadas», lanzaba. «Es como me dijo Gema… Ya llega un momento en que tienes que tragarte lo bueno u lo malo. Y como no me quiero tragar lo malo, me quiero ir a mi puñetera casa». Las quejas de Anabel contra los directores del programa no cesaban: «Luego hablamos del rey y no me dais la palabra… Lo entiendo, pero no he venido aquí para pasar fatigas. Que para pasar fatigas me voy a otro lado.¡Que es mi padre, sea como sea!».

Entonces, abatida, ha arrancado a llorar. Al verla al límite, Gema López se ha dirigido a ella para mostrar de manera clara su opinión: «Gema, demuestras el respeto que a ti no te tienen. Aquí estás demostrando que das mucho más de lo que recibes». Así lograba que la sevillana se relajara un poco. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de poner orden ante el caos diciéndole: «Anabel, esta es tu familia». Con sus palabras consiguió que Anabel Pantoja regresara a su sillón. Minutos más tarde, esta recuperaba por completo el ánimo y bailaba a ritmo de Beyoncé.

