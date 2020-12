Unas declaraciones de Sylvia Pantoja sobre Doña Ana ha sido lo que ha hecho más daño a Anabel Pantoja. Este miércoles, se han visto las caras.

Aunque en varias ocasiones, Anabel Pantoja y Sylvia Pantoja han hablado la una de la otra en televisión, nunca lo han hecho viéndose en las caras. Este miércoles, ambas se han sentado juntas (aunque de manera virtual) en ‘Sálvame‘. La sobrina de Isabel Pantoja se encuentra en Gran Canaria, donde está viviendo con su novio, mientras que Sylvia se ha sentado en el plató de televisión. Ambas se han enfrentado por primera vez y se han dicho todo lo que tenían que decirse a las caras, atacándose en diferentes ocasiones.

Sylvia Pantoja se sentó en uno de los capítulos de ‘Cantora: la herencia envenenada’ contando algunas de las experiencias que ha vivido con su prima, Isabel Pantoja, y con el resto del clan Pantoja hace unos años. Algo que no hizo ni pizca de gracia a la colaboradora de ‘Sálvame’ que estalló contra Sylvia en su momento. Y es que según Anabel, dio a entender que Paquirri era muy cariñoso con ella, algo que la propia Sylvia ha querido matizar y asegurar que es con cariño y que ella era muy niña, sin ningún otro carácter.

Sylvia Pantoja se sentó en ‘Cantora: la herencia envenenada’

«Yo vine a contar mi vida, mi verdad y mi historia. Tengo todo el derecho del mundo. Yo creo que Anabel se pasó el otro día… pero bueno… ella se expresa así. ¿Le voy a poner un puñal en el pecho? ¿Qué está equivocada? Pues mucho. Tú no puedes atacar a una persona que no conoces, aunque tengamos un poquito de sangre», ha comenzado diciendo. Además, Sylvia Pantoja también ha revelado la buena relación que tiene con el padre de la colaboradora, Bernardo: «Yo a tu padre lo quiero mucho y por respeto a mi tío Bernardo, que lo quiero mucho, te voy a respetar a ti. Y porque me gusta respetar. En una televisión jamás, de puertas para adentro todos podemos criticar, pero en la televisión jamás. Pero a tu padre lo respeto mucho y siempre ha estado en lo bueno y en lo malo y lo queremos mucho».

Anabel Pantoja se arrepintió de su comportamiento, pero no le sentó nada bien una cosa: que hablara de su abuela, Doña Ana. «Yo el lunes pedí disculpas públicamente porque no había sido mi mejor comportamiento. Cuando yo veo ese cebo, no me sienta nada bien. Desde aquí lo vuelvo a decir, si hay algo que te sentó mal pido perdón públicamente», comienza diciendo. «Si que es cierto que no te conozco de nada, pero tengo derecho a opinar si tu apareces en la televisión, tengo derecho. La historia es que no tengo nada contigo. Si tú no te quieres enfrentar, yo tampoco», ha añadido.

El enfado de Anabel Pantoja con Sylvia Pantoja es por su abuela

Y sigue explicando: «Lo último que quiero decirte agradezco mucho el cariño que le tienes a mi padre, a ver si te lo aplicas a mi abuela. Me dolió mucho que hablaras de ella conforme está ella, que yo no he hablado de tu madre. Veo que un familiar que lleva 20, 30 o 40 años fuera de tu familia, venga a hablar de mi familia, y sobre todo de una persona que está enferma».

Sylvia Pantoja ha querido defenderse de las acusaciones y ha asegurado que «lo que hablé de tu abuela no es nada malo. Solo fue una experiencia y ya está. En esta vida es importante saber simplificar. No soy ninguna oportunista porque llevo trabajando desde los 16 años y nunca me he subido al carro de nada porque yo soy Pantoja y soy artista. Se me ha dado la oportunidad de hablar». La colaboradora no puede permitir que se hable de su abuela: «Me causa dolor que le causen dolor a alguien de mi familia. Mi abuela no entra en esto, mi abuela no ha dado ninguna entrevista… y yo no sé la versión de ella».

La prima de la tonadillera le ha pedido que hay otra persona que puede darle la versión, su tío Agustín y que lo haga «de puertas para dentro… no hace falta en la televisión». Jorge Javier Vázquez ha querido conocer si a Sylvia Pantoja le cae bien a Anabel Pantoja, asegurando que le da igual, mientras que la respuesta de la colaboradora ha sido diferente: «A mí no me cae bien Silvia. No me han gustado estos encontronazos… es que no quiero hablar, a ver si se va a molestar. Ella sabe que la otra versión nunca va a hablar. Ella da su versión, pero sabe que la otra parte nunca va a hablar».

Para Sylvia Pantoja, «Anabel es la defensora número 1 de Isabel Pantoja. La querrá como su sobrina que es. Una persona que defiende atacando, tergiversando… así no se puede defender a las personas. Hay que hacerlo con respeto», espeta.