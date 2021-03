La sobrina de Isabel Pantoja ha enseñado a través de un vídeo todo lo que hace y tiene que hacer cuando un compromiso de trabajo le obliga a madrugar.

Anabel Pantoja decidió hace unos días hacer un parón y dejar temporalmente ‘Sálvame’. La sobrina de Isabel Pantoja está aprovechando este momento para pasar tiempo en Canarias, hasta donde se mudó cuando se prometió con su novio, Omar Sánchez. Pero que haya tomado la decisión de no aparecer en el plató de su programa no significa que no cumpla con otros compromisos de trabajo.

El hecho de que tuviera una cita laboral es lo que ha hecho que este viernes tuviera que madrugar. Anabel Pantoja ha tenido que ponerse el despertador para prepararse para un proyecto, del que ha preferido no hablar por el momento. A pesar de que estuvo viendo ‘La isla de las tentaciones’, la ‘influencer’ ha cumplido con sus planes y se ha levantado temprano para ducharse, lavarse el pelo, los dientes, peinarse y después desayunar.

Ella misma ha enseñado a través de un vídeo cómo son sus mañanas cuando tiene que madrugar. «Madrugar es de guapas», escribía en el vídeo. Y es que antes de eliminarlo, Anabel lo había compartido en su perfil. Poco después decidía publicarlo mejor en sus Stories.

Esto es todo lo que hace Anabel por las mañanas cuando madruga

Vídeo: Instagram.

Anabel Pantoja está imparable. A pesar de que ha dejado su trabajo en ‘Sálvame’ por el momento, la vida de la joven sigue tan activa como siempre. Eso sí, todo lo que hace lo lleva a cabo en Canarias. No solo tiene sesiones de fotos para productos de firmas con las que colabora, sino que además, la vemos promocionar restaurantes, hacer publicidad de sus productos e incluso, cumplir con sus aficiones como el paddle surf.

Ella misma aseguraba antes de dejar ‘Sálvame’ que no le hacía falta tener tanto dinero, que solo quiere disfrutar la vida: «Prefiero tener menos dinero, pero estar con una cerveza, siendo más pobre y sin fama. Llega un momento que te planteas: ¿Tu felicidad cuál es: ganar mucho dinero y tener mucha fama o vivir tu vida en paz? Tengo 34 años, soy muy joven, Quiero ser madre… Me frena el trabajo… Voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo», decía.

Anabel Pantoja sigue cumpliendo con su labor como ‘influencer’

No cabe duda de que la agenda de Anabel está más que apretada. En esta etapa alejada de ‘Sálvame’ está más activa que nunca. ¡No para! Hace unos días decía que es «feliz con muy poco, con mi casita y con mis negocios». Y que su labor como colaboradora no la hacía sentirse «completamente feliz» porque verse expuesta constantemente «me anula». Parece que las cosas han cambiado de manera radical. Porque en estos días de descanso y desconexión parece más contenta que nunca.