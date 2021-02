«Si es una niña la llamo Rocío», ha confesado la colaboradora, que se ha quedado en shock al conocer que espera su primer hijo.

Este lunes, Anabel Pantoja ha despejado por fin todas las dudas sobre su posible embarazo. Hace apenas unos días, la sevillana subía un post a su cuenta de Instagram en el que, sin ser precisa, dejaba entrever que podría estar esperando su primer hijo. Por este motivo, la dirección de ‘Sálvame’ le ha propuesto hacerse un test de embarazo en directo. Tras someterse a la prueba, el resultado no dejaba lugar a dudas: la sevillana está en estado de buena esperanza.

«Te juro que no contaba con estas dos rayas», confesaba la colaboradora al conocer el veredicto de su test. Incrédula, afirmaba: «No puede ser… No me lo creo, esto lo habéis trucado». Pero no había lugar a dudas. El test de orina que se había hecho minutos antes en los lavabos de Mediaset (y bien asesorada por Carlota Corredera, que le había explicado el procedimiento a seguir) dejaban claro que dentro de unos meses se convertirá en madre.

Su mayor deseo: «Que venga sano»

Minutos antes, la presentadora le preguntaba cuál era su mayor deseo en caso de confirmarse su embarazo. «Que venga sano y en mi hogar, con tranquilidad», admitía.

El pasado fin de semana, la sevillana compartía una foto con su novio, Omar Sánchez, en la que este aparecía acariciándole la tripita. Su post resultaba tan impactante que enseguida desató una lluvia de comentarios. ¿Estaba embarazada? Su foto hacía presagiar que sí, pero ella no anunciaba la noticia de manera abierta. «Me encanta 😍😍😍 pero luego no te molestes si Canales o Canalas te pregunta si estás embarazada,», comentaba uno de sus seguidores. Otros le advertían del peligro de no ser clara respecto a su instantánea, ya que la repercusión ante una falsa noticia podría ser nefasta para ella. «Si es falso me parecería de vergüenza que por ganar un poco de fama y me gustas en las redes sociales», comentaba otro de sus ‘followers’.

Anabel explica el motivo de su polémica foto con su novio

Esta tarde, la andaluza ha explicado el porqué de su polémica y comentada foto en las redes sociales. «Lo que quiero decir con esto es que todos los comentarios eran: ‘Estás embarazada’. Pusimos eso para que la gente se fuese acostumbrando«, decía. «No fue para anunciar que estaba embarazada».

A sus 34 años, Anabel Pantoja cumplirá su sueño de ser mamá. «Si fuera madre, preferiría que fuera de uno en uno.», ha confesado en ‘Sálvame’. «Si es una niña la llamo Rocío», ha revelado, sin dar más detalles de sus planes de familia con su prometido.