Después de horas de angustia por parte de sus seguidores en Instagram, Anabel Pantoja ha desvelado por fin el motivo que le ha llevado al hospital tras la celebración de su boda en La Graciosa.

No hay nada como crear expectación en las redes sociales. Anabel Pantoja compartía hace unas horas una instantánea desde el hospital, pero prefería no desvelar el motivo que le había llevado a acudir a urgencias. La caída mundial de Instagram ha impedido que haya podido dar explicaciones al respecto, por lo que ha tenido en ascuas a sus seguidores durante horas.

Después de varias horas sin poder dar explicaciones, la sevillana ha querido dar explicaciones sobre su visita al hospital. Lo ha hecho a través de un texto en su Instagram Stories: «Gracias por preguntarme cómo estoy. No es nada grave, placas en la garganta y mal cuerpo. Antibiótico y reposo. Y a poder ser, no hablar», ha escrito Anabel Pantoja por petición popular.

Anabel Pantoja se ha visto en la obligación de explicar qué había ocurrido. Ha sido un fin de semana de lo más intenso tras celebrar su boda con Omar Sánchez en La Graciosa. La colaboradora de ‘Sálvame’ sufre ahora las consecuencias de haber estado varios días dándolo todo. No solo se celebró su boda, sino que los días después, ha estado disfrutando de las playas de La Graciosa. Una combinación de calor y frío que ahora le ha jugado una mala pasada.

Anabel Pantoja da explicaciones sobre su estado de salud

Este pasado lunes, cuando parecía que ya podía volver a la rutina, Anabel se veía en la obligación de acudir al médico por varias molestias. La sevillana compartía una imagen en la que aparecía sentada con ropa cómoda (pantalón de chándal y deportivas) en una sala propia de urgencias. Frente a la mesa de un médico, la colaboradora de ‘Sálvame’ ponía tan solo un emoticono de enfermo, con un termómetro en la boca.

Ella prefería no añadir nada más, pero lo cierto es que esta publicación había preocupado mucho a sus fans. Y es que la boda podría haberle provocado algún malestar que ha dado la cara ahora. La preocupación estaba entre sus seguidores, que se interesaron por saber qué había ocurrido para que tener que ir a un centro hospitalario para ser atendida.

Una visita al médico tres días después de su boda

Esta visita al médico llegaba apenas tres días después de su criticada boda en La Graciosa. A pesar de que ha sido una boda accidentada, Anabel Pantoja no puede estar más feliz de lo bien que lo pasó, rodeada no solo de su familia, también de grandes amigos. Ahora ya se encuentra instalada en su casa de Gran Canarias, donde se instaló hace ya unos años con su pareja.

Su prima Chabelita Pantoja también se encuentra mal

No ha sido la única que ha sufrido las consecuencias de unos días intensos. El cuerpo de la joven resiente los viajes exprés que tuvieron que hacer por la muerte de su abuela, Doña Ana, y también la intensidad de la fiesta por la boda de Anabel Pantoja. Chabelita Pantoja se ha querido justificar en sus redes sociales, donde explicaba hace unas horas el motivo por el que está casi afónica, aunque su explicación no ha terminado de convencer a todo el mundo, prueba de ello, las mofas que circulan por redes sociales. «Me he pasado desde la boda de Anabel con dolor de garganta porque he cogido frío. Me he puesto mala, un poco más afónica. Son secuelas de habérmelo pasado muy bien en la boda de Anabel», decía.