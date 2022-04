Por fin llegó la gran noche de Anabel Pantoja. Este jueves, la sobrina de Isabel Pantoja ha dado el gran salto en ‘Supervivientes‘. Lo ha hecho fiel a su estilo: de manera intensa y dramática. Como era de esperar, la sevillana ha dedicado su salto a sus familiares, en especial a sus padres.

«Le dedico el salto a esta productora, que no sé cómo ha tenido las narices de traerme otra vez. A vosotros… Y también a mis padres para que sepan que lo que hicieron merece la pena y que estoy aquí por ellos. Os quiero», decía antes de lanzarse a las aguas de los Cayos Cochinos en directo.

En el vídeo de presentación de la colaboradora, esta ha anunciado que lo dará todo. Quiere llegar a la final del reality y está dispuesta a dejar el listón muy alto como concursante de ‘Supervivientes 2022’: “Voy a demostrar que no soy la misma que hace ochos años; ahora soy una mujer fuerte que puede con todo”. Jorge Javier, al escuchar el mensaje de su compañera, no ha podido evitar hacer bromas con sus palabras: «La última vez aguantaste 337 horas y 27 minutos. Vamos a iniciar una cuenta atrás para saber cuánto vas a durar en este concurso».

«Quiero aprovechar, y sobre todo pescar», ha dicho Anabel en su debut en ‘SV 2022’. Allí también ha hablado de su ex, Omar Sánchez: «Nos hemos separado, divorciado no». O de sus padres: «Tengo a un familiar bastante grave y me voy preocupada. Creo que mi padre estará orgulloso de mí».

El más sonado ha sido con K iko Matamoros, quien no ha podido hacer historia y se ha quedado con las ganas de dar el salto más alto del programa. La «bronca monumental”, como la ha descrito Adela, entre ambos colaboradores, ha surgido cuando Matamoros la ha acusado de “ estar como loca por chupar cámara ”. También la ha calificado como “agresiva” y “malhablada”. Anabel se ha defendido de sus ataques poniendo la voz en grito. «¡Que te tengo más vista que el tebeo», le ha espetado en vídeo. En él también se puede ver a Charo Vega, amiga íntima de la desaparecida Carmina Ordóñez, hablando de su examiga Isabel Pantoja: “Es una persona a la que le gusta reírse, no sé qué le ha pasado de un tiempo para acá”. Por su parte, Chabelita Pantoja ha valorado el enfrentamiento entre Anabel y Kiko: «Tienen una relación amor odio y tienen esos piques».

Lo que está claro es que los espectadores están expectantes al comportamiento de Anabel Pantoja en este concurso. Para ella, se trata de su segunda oportunidad en este formato. Ta formó parte del espacio hace ocho años, pero no duró ni medio asalto. Ahora sí quiere llegar a la recta final. «Voy a aguantar aquí hasta la última», ha confesado este jueves.

También en los días anteriores al comienzo de ‘Supervivientes’, Anabel Pantoja ha protagonizado el primer tonteo de la edición. Aunque se ha comentado que tras su separación con Omar Sánchez la pareja podría estar valorando volver, lo cierto es que la colaboradora parece querer dar rienda suelta a sus impulsos.

Anabel Pantoja tontea con Yulen Pereira

Antes de poner un pie en Honduras, Isaac, más conocido como ‘El Lobo’, -exconcursante de ‘La isla de las tentaciones-, se sentó en el plató de ‘Sálvame’ para hablar de unos mensajes subidos de tono que habría intercambiado con ella. Comentarios a los que Anabel no ha hecho demasiado caso. Más centrada la hemos visto coqueteando con Yulen Pereira, uno de los concursantes más desconocidos de esta edición. Este joven de 26 años, es campeón de esgrima y tiene un físico que quita el hipo. Y aunque el gran público apenas lo conoce, ya ha ganado popularidad tras haber compartido momentos con Anabel.

Gracias a los vídeos que se emiten en Mitele Plus se ha podido ver el tonteo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Todo ha ocurrido mientras que la sobrina de la tonadillera rebuscaba en su habitación, que estaba desordenada. Allí ha encontrado sus ropa interior tirada y ha señalado como posible culpable al deportista: «¿Qué haces con mis braguitas». Ante esta acusación, el campeón de esgrima ha contestado con una sonrisa: «Yo no te he quitado las bragas». Terminada la discusión, ambos se han animado a bailar juntos ante la curiosa mirada de sus compañeros. ¡El paso de Anabel en ‘SV’ promete dar mucho juego!