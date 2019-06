6 Esta es la foto que recibía numerosas críticas en Instagram

Y esta es la respuesta que ha dado a sus ‘haters’

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. Y es que desde ‘Sálvame’ han querido mostrar su apoyo público a la colaboradora de televisión y han criticado que haya gente capaz de lanzar mensajes tan duros. De esta forma, Anabel volvía a tener una oportunidad para expresar su opinión.

«Estoy acostumbrada a que me hagan ese tipo de comentarios. Me duele decirlo así, pero estoy acostumbrada. Yo subo esa foto porque veo que hay gente que lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué tengo unos kilos de más? ¿Tengo que pedirle permiso?», decía rotunda y tranquila.