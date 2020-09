La presentadora de televisión ha querido mostrar su apoyo a Paz Padilla de manera pública después de haber dado una lección de vida en su entrevista.

Ana Rosa Quintana ha vuelto al trabajo después de más de dos meses de vacaciones. Unos días de relax y desconexión atípicos por culpa de la crisis del coronavirus, pero que le han servido para pasar tiempo en familia. La presentadora de televisión ha desvelado cómo ha pasado estos días: «Bien, mis vacaciones han sido tranquilas, caseras, familiares y largas», bromeaba a su vuelta.

Pues bien, además de tener que tratar todos los temas de actualidad en la mesa política, Ana Rosa también ha querido estar presente, como hace cada día, en la sección que dedica el programa a la crónica social. Y como no podía ser de otra manera, se ha hablado de la emotiva entrevista de Paz Padilla en televisión. No ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras que valoran su comportamiento ante la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal.

«Qué difícil es lo que ha hecho Paz, es un acto de generosidad desnudarse de esa manera delante de su audiencia, que se lo habrá agradecido. Ojalá todo el mundo tuviésemos esa valentía para llevar así estas cosas», comenzaba diciendo la presentadora de televisión ante la lección que ha dado la humorista.

Ana Rosa ha destacado la valentía de Paz Padilla al compartir su testimonio, pero asegura que la presentadora tendrá sus momentos: «Hay muchos momentos de silencio, de soledad… y como no, de ausencias…», apuntaba a sabiendas de que la presentadora también tendrá momentos tristes.

La opinión de Alessandro Lequio

Alessandro Lequio, que perdía este año a su hijo, Álex Lequio, con tan solo 27 años y después de una incansable lucha contra el cáncer, también ha querido dar su opinión al respeto: «El que mejor se conoce es uno mismo y es el que mejor sabe cómo salir adelante, lo que no quiere decir que siempre lo haga. Cada uno lo lleva como puede y nunca se sabe cuál es la mejor manera», puntualizaba.

La entrevista más sincera de Paz Padilla tras la muerte de su marido

Mes y medio después del fallecimiento de su marido, Paz Padilla ofrecía una sincera entrevista, posiblemente la más difícil de su trayectoria profesional. Sacaba fuerzas para explicar cómo vivió la enfermedad de su marido, cómo se preparó para su muerte y por qué mantuvo todo ello en absoluto secreto.

«He llorado en silencio y a escondidas. He llorado tanto que no sabía que estaba llorando», ha reconocido. Continúa afrontando un tiempo de luto, pero no oculta sus profundas ganas de vivir: «El hecho de que haya muerto mi marido no me ha quitado las ganas de vivir. Estoy triste. Estoy en el camino. Estoy en pleno luto». Y es que gracias a este duro capítulo, el orden de sus prioridades ha cambiado y se ha dado cuenta de que lo más importantes es el amor. «Veo su foto y me sale todo el amor que yo le tenía. Si algo he aprendido en todo el proceso de despedida es que le amaba con locura y le sigo amando con locura», ha explicado.

«La felicidad es el amor. Cuando se me ha ido Antonio lo único que me ha dejado ha sido amor», ha contado. Ha confesado que cuando falleció su madre, en febrero de este mismo año, ella en cierto modo se preparó para lo que podría llegar después: «Antonio estaba ya enfermo. Me preparo la muerte de mi madre pensando que puedo vivir la de Antonio».

El motivo por el que ocultó la enfermedad

No contó a sus compañeros de ‘Sálvame’ que su marido estaba enfermo por la siguiente razón: «Yo quería protegerle a él, a su hija y a su madre. Entiendo que yo tengo una vida expuesta, pero a él tenía que protegerle». Como consecuencia de aquella decisión vivieron todo el proceso de forma tranquila y en familia, arropados por los suyos.

La vuelta de Ana Rosa al trabajo

Ana Rosa Quintana ya está de vuelta al trabajo después de sus vacaciones de verano. La presentadora de televisión arranca con la 17º temporada de ‘El programa de Ana Rosa’, la más atípica de la historia de su carrera profesional. La vuelta de Ana Rosa Quintana no solo ha sido una sorpresa porque la presentadora de televisión llevaba más de dos meses ausente en el plató de su programa, sino porque ha reaparecido con un nuevo cambio de look. Ya se ha convertido en habitual que la presentadora apueste por un cambio cuando comienza una nueva temporada.

Esta vez, Ana Rosa Quintana ha apostado por dejarse el pelo mucho más largo y llevarlo mucho más liso. Además, ha dado un giro a su imagen cortándose el flequillo. Un radical cambio de look muy favorecedor que ha vuelto a combinar, un año más, con sus originales gafas de ver.