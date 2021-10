Desde que saltara la noticia de la supuesta separación entre Olga Moreno y Antonio David Flores, la familia ha estado en el punto de mira. Sin querer confirmar ni desmentir la noticia, tanto el matrimonio como Rocío Flores han seguido con sus respectivas vidas y no han querido hacer ninguna declaración al respecto. De hecho, incluso la pasada semana la joven no acudió a su puesto de trabajo como colaboradora de televisión en ‘El programa de AR’, programa en el que además coincide con Marta Riesco, la reportera con la que se le ha relacionado a Antonio David Flores. A pesar de que Rocío Flores no ha querido hablar ante ningún medio, sí que lo hará con Ana Rosa Quintana, que ha conseguido que se vaya a sentar en el plató de televisión.

Rocío Flores se sienta este viernes con Ana Rosa Quintana

A pesar de que la semana pasada, Rocío Flores no fue al programa tras estallar la noticia de la supuesta ruptura de su padre y de Olga, en unas horas sí que la veremos en el plató de televisión. Durante estos diez días y como viene siendo habitual, a lo largo de estos días no ha respondido nada a los reporteros por la calle, ha pedido respeto tanto para ella como para su familia. La joven ha aguantado el chaparrón de estos días como ha podido pero en su plató se siente cómoda y no ha dudado en regresar a su puesto de trabajo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta de que Rocío Flores puede seguir con la estrategia de la familia y no hablar nada sobre el tema. Aún así, quiere sentarse y dar la cara tras la semana tan complicada tanto para ella como para su entorno más cercano. A pesar de que todos han guardado silencio sobre las últimas informaciones que hablan de deslealtades, infidelidades y ruptura, Rocío Flores puede dar la cara por ellos. Y es que no es la primera vez que aprovecha su presencia en el plató de Ana Rosa Quintana para emitir un comunicado.

La hija de Rocío Carrasco ya ha hablado en otras ocasiones de aspectos familiares

De hecho, durante sus primeras apariciones en televisión y tras la emisión de la serie documental de su madre, Rocío Carrasco, la joven aprovechó para pedirle que le cogiera el teléfono. La joven, que siempre se ha mantenido al margen de todo, respondió a su madre y le aseguró que no había perdido a sus hijos y que podía hablar con ellos cuando quisiera. No negó un acercamiento con ella. Si en aquel momento nadie se imaginaba que hablaría alto y claro dirigiéndose a su madre, en esta ocasión se podría repetir la historia. Aún así, intenta mantenerse al margen de las relaciones personales de su padre y puede dejar que sean ellos los encargados de dar la información que crean relevantes.