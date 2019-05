Ana Rosa Quintana, incrédula al recibir un importante reconocimiento internacional

3 Orgullosa de su último triunfo profesional

Si bien es una de las periodistas más importantes de la historia de España parece que, de momento, ninguno de sus hijos ha heredado su vocación periodística. «El mayor ya no y los pequeños… Creo que la generación de mis hijos y de los que vienen ahora van a trabajar en cosas que no conocemos y en profesiones que todavía no existen. Pero me dará igual, lo que ellos quieran. Están muy mayores, adolescentes, están muy bien, estudian bien y son buenos niños«, ha dicho.