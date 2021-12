Casi dos meses después de que Ana Rosa Quintana hiciera público que le habían detectado un carcinoma en una mama, la presentadora ha aprovechado la ocasión para reaparecer en sus redes sociales. En medio de su tratamiento contra la enfermedad, la periodista no ha querido perder la oportunidad de desearle unas felices fiestas a todos y cada uno de sus seguidores a partir de una imagen en la que la podemos ver de lo más radiante.

Ana Rosa Quintana ha compartido una simpática imagen en la que podemos verla subida a una pequeña escalera mientras decora el inmenso árbol de Navidad que preside el salón de su casa. Una bonita imagen con la que podemos ver a la presentadora de lo más radiante con un conjunto de punto que combina las rayas verticales y horizontales. Con una sonrisa de oreja a oreja, la presentadora estrella de Telecinco no duda en felicitarle estas fechas tan señaladas a sus seguidores y pide un significativo deseo: «¡¡Feliz Navidad!!. Fuerza, Salud y Armonía para todos«.

Serena y con mucho optimismo, Ana Rosa Quintana rebosa felicidad y positividad en todas y cada una de sus apariciones públicas, aunque estas son muy contadas. La presentadora se encuentra optimista, centrada en sí misma y confía plenamente en sus médicos, quienes se esfuerzan porque salga victoriosa de esta lucha. «Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes», llegó a asegurar la periodista hace casi dos meses cuando a primera hora de la mañana comunicó que se apartaba del programa tras haberle sido detectado un cáncer de mama.

Hace unas semanas reapareció en sus redes sociales, donde agradeció la Antena de Oro que había recibido y donde se excusó por no haber asistido presencialmente al evento. Prometió entonces estar el año próximo en la gala, eso sí, el premio fue recogido por su mano derecha, Xelo Montesinos, quien tuvo palabras muy bonitas hacia ella por el galardón. «Es un premio de todos. Hoy, que no puede estar aquí, quería que transmitiese precisamente eso. Os prometo que seguirá dando mucha guerra. La veo todas las semanas y está fantástica, de ánimo y de todo», dijo.

Sigue trabajando detrás de las cámaras

A pesar de que ahora es el momento en el que tiene que dedicar su tiempo a ella misma, lo cierto es que en sus despedida, Ana Rosa Quintana aseguró que seguirá trabajando detrás de las cámaras y muy pendiente de su productora. «Sé que me voy a curar. Me espera un camino complicado, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que se lo sigáis dando a ellos», decía antes de fundirse en un cálido abrazo con Joaquín Prat y Patricia Pardo.