La presentadora de televisión ha recibido con sorpresa las últimas noticias sobre la guerra entre Kiko Rivera y su madre, pero no duda en posicionarse.

No se habla de otra cosa. Los medios de comunicación no podemos pasar por alto el que está siendo el tema más polémico de las últimas semanas. La guerra ha estallado entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Madre e hijo están pasando por el peor momento de su relación cuando el dj siempre ha sido el claro defensor de la que era la persona más importante de su vida. Hace unas horas rompía definitivamente su relación con ella y lo hacía público a través de las redes sociales.

«Sigues ¿no? Qué bien se te da echar las culpas a otro cuando la tienes toda tú. No me pienso callar absolutamente nada. Y ahora sí lo escribo. Desde este mismo momento dejas de ser importante para mí», escribía rotundo. Kiko Rivera se muestra más tajante que nunca con respecto a su madre. Una relación que pasa por el peor momento. Aunque Isabel Pantoja parecía mantener una relación estupenda con Irene Rosales, ahora todo hace indicar que la cantante podría apuntar que la sevillana es la culpable de que la relación con su hijo esté pasando por este trance.

Todo el mundo quiere pronunciarse al respecto. Pero no solo lo han hecho personas anónimas a través de las redes sociales, también lo han hecho rostros conocidos. Ana Rosa Quintana, que no da crédito a todo lo que está viendo en esta batalla que parece no tener fin por el momento, se muestra neutra, aunque si tiene que elegir sabe con quién quedarse.

En una conexión que Ana Rosa hacía con Jorge Javier Vázquez, este le preguntaba a la presentadora de televisión que de qué lado estaba, a los que contestaba: «Acostumbro a no meterme en asuntos de familia… Me cuesta mucho entender que un hijo diga cosas tan brutales, pero por otra parte hay que escuchar… Yo no voy con nadie pero no le quito credibilidad a Kiko», apuntaba tajante e incrédula de que madre e hijo hayan llegado a este punto.

Están siendo tan duras las declaraciones que está haciendo públicas el dj que está haciendo que todos nos quedemos boquiabiertos. Esto le ha pasado también a Jorge Javier Vázquez, que sigue al detalle la última hora de esta polémica: «Llevamos un montón de años hablando del tema y estoy como si fuera la primera vez». El presentador ha querido dejar claro que su hermana, Chabelita Pantoja, ya se encuentra encerrada y aislada para concursar en ‘La casa fuerte 2’, lo que ha hecho que no se entere de lo que está ocurriendo. Ana Rosa ha querido ponerle humor y ha asegurado: «Chabelita se ha metido en ‘La casa fuerte’ para no enterarse de esto», decía entre risas. Queda por ver cuál es la postura de la joven en toda esta polémica de la que ya era conocedora.