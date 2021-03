Ana Rosa Quintana ha conectado desde su casa una vez más durante su cuarentena preventiva, sin embargo, desde otro rincón de su residencia.

Ana Rosa Quintana sigue de cuarentena preventiva. Consciente de que tendrá que pasar la Semana Santa encerrada en casa tras haber tenido contacto con un positivo, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ sigue al pie del cañón, aunque sea desde casa. La periodista tuvo que ausentarse del plató hace tan solo unos días, al igual que Joaquín Prat, pero ha seguido trabajando desde su residencia. Desde allí precisamente la hemos visto conectando con sus compañeros a través de videollamadas, una vía que le permite entrar en directo siempre que ella lo desee. A pesar que la está sustituyendo Ana Terradillos, Ana Rosa sigue sorprendiendo a la audiencia, esta vez por los rincones que está mostrando de su espectacular residencia. Si bien hace unos días mostró su salón, esta semana ha comenzado desde lo que parece ser un despacho con vistas. De hecho, desde él se puede ver su frondoso jardín y unos grandes ventanales que aportan mucha luminosidad a la estancia, todo un privilegio más aún si se tiene en cuenta la situación a la que está haciendo frente.

Con una blusa de rayas, sus características gafas y la mejor de sus sonrisas, la conductora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha enseñado qué objetos decorativos componen este espacio. Una bonita obra de arte y paredes blancas son otros de los detalles por los que Ana Rosa se ha decantado para este rincón, pero ¿cómo está pasando la periodista esta etapa? Lo cierto es que mucho mejor de lo que algunos se podían llegar a imaginar. «He estado a dos metros de distancia del positivo. Me hice un test de antígenos negativo, PCR negativo y aquí sigo, en cuarentena. No me quejo porque creo que hay que hacer las cosas bien», ha comenzado diciendo. Sin embargo, este encierro obligatorio en los días festivos que ella siempre acostumbra a librar le pueden llevar a comer cosas que no debería y así lo ha revelado ella misma. «Estoy fenomenal, engordando. Imagínate en Semana Santa y sin poder salir de casa. Ya he probado las torrijas», ha apuntado frente a los espectadores entre carcajadas.

A pesar de que las pruebas están siendo satisfactorias y de que Ana Rosa no se ha contagiado, no será hasta finales de esta semana cuando ella y Joaquín Prat den por finalizada su cuarentena. Fue hace tan solo unos días cuando en pleno directo ella se ausentó para realizarse una prueba de antígenos que dio negativo, siendo horas después cuando se oficializó su aislamiento. En un principio este momento quedó como algo meramente anecdótico hasta que la cadena confirmó que tanto ella como Joaquín Prat debían quedarse en casa para así prevenir más casos en el programa. Ahora solo queda esperar a que pasen los próximos días para que ambos puedan volver a sus respectivas rutinas, un instante que los dos están deseando con todas sus fuerzas.