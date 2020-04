En plena emergencia sanitaria, que un compañero tuyo llegue al trabajo con la voz afónica, como mínimo, asusta. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Ana Rosa Quintana, que ha tenido que dar explicaciones sobre su estado de salud tras llegar afónica al programa. La presentadora ha querido contar la verdad sobre qué le ocurre y ha querido tranquilizar tanto a sus seguidores como a sus trabajadores.

Ana Rosa Quintana ha asegurado que padece de alergia

«Tengo que aclarar. Esto es lo de todos los años. Yo tengo alergia«, ha empezado contando la presentadora de televisión. «Tremendo», ha dicho. Ana Rosa ha querido explicar el motivo por el que está afónica: «Es que no me he empezado a tomar los antihistamínicos. No he empezado. Es que soy un desastre», ha querido aclarar. Una noticia que no le ha pillado por sorpresa a sus compañeros, ya que han asegurado que todos los años lo pasa mal debido a esta enfermedad. La presentadora está muy concienciada con lo que está ocurriendo, por este motivo ha querido aclarar el motivo de su afonía.

Estos problemas de salud de Ana Rosa, que padece alergia, son muy preocupantes debido a la emergencia sanitaria a la que se está enfrentando el país. Y es que la alergia tiene en común algunos síntomas con el coronavirus, ya que la mayoría de los síntomas de esta segunda enfermedad son leves. Por ejemplo la pérdida de olfato y de gusto serían dos de los síntomas que estas dos enfermedades comparten. Por este motivo, ha querido aclarar que tan solo padece alergia, algo que le está afectando desde hace ya años, tal y como ha podido aclarar ella y han podido corroborar sus compañeros de programa.

Y es que si algunos compañeros de programa conocían que padece de alergia todos los años, algunos pueden ser que no y podrían llegar asustarse por la crisis sanitaria a la que se está enfrentando el país. Además, también ha sido una explicación para los tele espectadores, ya que no sería la primera vez que criticarían a la presentadora de ‘El programa de AR’ a consecuencia del coronavirus. Además, no es la primera vez que tiene que explicarse sobre sus actos a nivel personal. Ana Rosa Quintana se ha visto cuestionada en diferentes ocasiones a través de las redes sociales. De hecho, ha tenido que defenderse en alguna que otra ocasión.

Ana Rosa Quintana está alejada de sus hijos

Hace unos días, en conversación con Ignacio González Vega, de Jueves para la Democracia, este aseguró que la sociedad se iba a mostrar más distante en las relaciones una vez que comience a levantarse el confinamiento, algo en lo que Ana Rosa no está nada de acuerdo. «Yo de las cosas que más echo de menos, de verdad, no es estar o no estar en casa, porque es verdad que salgo todos los días para venir al programa, pero después me voy corriendo a mi casa», ha comenzado diciendo la presentadora.

«Yo de lo que más echo de menos es abrazar a mis hijos. Precisamente por el hecho de salir de casa estoy manteniendo una distancia física», ha continuado explicando Ana Rosa Quintana, que siempre ha mostrado su preocupación en esta emergencia sanitaria. «Y es que sueño con abrazar a mis hijos y a mis amigos. Yo creo que ese abrazo… yo creo que el día que nos podamos abrazar será el día que habremos superado esta crisis», ha dicho visiblemente muy emocionada por todo lo que está ocurriendo.

La preocupación de Ana Rosa Quintana

Otro de los temas de los que se ha hablado en ‘El programa de AR’ ha sido de los test a personas asintomáticas. La presentadora ha mostrado su preocupación sobre este tema e incluso ha dicho: «Yo puedo ser asintomática y estar aquí todos los días trabajando. No lo sé. Huelo fenómenal, no me duele nada, no tengo décimas«, ha contado.

Además, ha contado su protocolo antes y salir del trabajo: «Por responsabilidad, me tomo la temperatura todos los días antes de salir de casa y cuando vuelvo a casa. Yo no tengo ningún síntoma. Como estoy viendo tanto… y es que tengo algún compañero que es perfectamente sintomático, que sabe que lo tiene y que está en casa, que está ahí con su cuarentena pero es que no ha tenido ningún síntoma», ha continuado explicando la popular presentadora en su programa. Ana Rosa Quintana ha dado la última hora del coronavirus cada día en su programa. Está siguiendo de cerca cada paso de esta crisis sanitaria.