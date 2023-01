Ana Rosa Quintana tenía este pasado jueves una cita después de presentar su programa. La presentadora de televisión tenía que acudir a celebrar por todo lo alto el 18º aniversario de ‘El programa de Ana Rosa’, que consigue unos datazos de audiencia cada día en su franja horaria. Allí se reencontró con sus compañeros de trabajo como Joaquín Prat, Patricia Pardo o Ana Terradillos, entre otros.

La presentadora de televisión celebra los 18 años de su programa

Ha sido un día increíble para todos, que han celebrado una fecha muy especial para el programa en el que llevan años trabajando. Todos posaron felices, orgullosos de pertenecer al mismo programa. Ana Rosa ha vivido un año de lo más complicado y el trabajo le ayuda a desconectar de todo lo que ha pasado en su vida en los últimos meses. Aún así, cree que igual ha vuelto demasiado pronto.

«Yo creo que volví demasiado pronto pero ya tenía ganas. Tenía muchas ganas de volver a la normalidad», confiesa rotunda. Sin duda, el día que anunció que dejaba el programa fue el peor de su vida personal y profesional: «Indiscutiblemente el día que salía de allí porque me lo habían dicho un día antes, que tenía que marchar porque tenía cáncer». Lo recuerda como un momento lleno de angustia y disgustos: «El disgusto de mis compañeros, el disgusto en mi familia, el no saber cuánto tiempo va a durar esto. La incertidumbre».

Ana Rosa Quintana confiesa que volvió a la televisión antes de tiempo

Vídeo: Europa Press.

Todo este tiempo retirada del trabajo le ha servido para darse cuenta del cariño que le tienen sus compañeros: «Es que no ha habido día que Joaquín o que Patricia o que Bea, Ana Terradillos no me hayan escrito. Todos los días me mandaban un mensaje, todos los días me llamaban. Ha sido impresionante», ha dicho orgullosa. El que también ha estado siempre muy pendiente ha sido su amigo, Paolo Vasile, con el que tiene una relación estupenda. Seguirá manteniendo esa relación incluso ahora que ya no está en Mediaset: «Vasile se ha ido ya. Bueno, son dieciocho años y hemos tenido la magnífica relación», reconoce.