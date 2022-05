Ana Rosa Quintana ha sido la invitada (vía telefónica) por sorpresa de la última entrega de ‘Planeta Calleja’, el programa de aventuras de Jesús Calleja. Joaquín Prat ha viajado hasta las Islas Azores para disfrutar de grandes momentazos. Durante un día entero buscando a defilnes en barco y antes de tomar un baño con un grupo de delfines mulares, el presentador ha hablado sobre su relación con Ana Rosa Quintana: «Ana es una campeona. Somos muy amigos. Yo a Ana la veo como una hermana mayor. Es la madrina de mi hijo», ha dicho antes de descolgar el teléfono y hablar con ella desde las Azores.

Jesús Calleja, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana han charlado brevemente a través del teléfono. La presentadora ha hablado sobre cómo se encuentra en su plena lucha contra el cáncer: «Yo estoy bien y fenomenal. Estoy terminando mi clase de gimnasia», dice. Al ver la buena actitud de la periodista, Jesús Calleja le ha dicho que vuelva al trabajo: «La verdad es que ganas no me faltan, sobre todo con todo lo que está pasando ahora». Hay que recordar que este programa se grabó a finales de marzo de este. Sin embargo, de momento no podrá ser: «Me queda un traguito que pesar», dice.

A pesar de esto, Ana Rosa asegura que ella es «bastante optimista». Sin embargo, «yo no creo que la vida me vaya a cambiar mucho. A lo mejor me hago mejor persona. Eso lo decimos todos siempre», dice con humor. Calleja ha aprovechado la oportunidad para saber si él le caía bien, ya que siempre Ana Rosa le rechaza las invitaciones para aventurarse en su programa: «Díselo a Vasile que me vaya una semana», dice. Aunque luego recuerda, «bueno, ahora me he ido seis masas y no pasa nada».

Ana Rosa Quintana ya está operada del cáncer que padece

Fue a finales de abril cuando conocimos la noticia de que la presentadora ya habría sido intervenida del cáncer de mama que padece y ya se encontraría en su casa después de que la operación fuera todo un éxito. Precisamente era Joaquín Prat quien confirmaba la noticia. Él ha sido el encargado de dar la última hora durante todo este tiempo. De hecho, fue el presentador quien anunció que la presentadora estaría a punto de pasar por quirófano. Ahora, Ana Rosa se encuentra en la recta final de su tratamiento antes de poder volver al trabajo.

Fue a principios de mes cuando el presentador de ‘El programa de AR’ anunciaba que Ana Rosa iba a someterse a esta intervención en unos días. «Algunos de los que hacemos este programa tuvimos la suerte de comernos un cocido en casa de Ana Rosa (…) Parece que no se ha sometido a ese tratamiento de quimioterapia, parece que por su estado de ánimo, su aspecto…parece que no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en unos días. Está como siempre, un poquito más delgada, pero como siempre. El brillo en los ojos, la actitud…. Inalterable», dijo por aquel entonces.

