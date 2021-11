Ana Rosa Quintana ha confesado este martes la noticia más difícil de su escaleta hasta ahora. La presentadora tiene cáncer y se retirará de ‘El programa de Ana Rosa’ para iniciar el tratamiento y recuperarse durante un tiempo indeterminado. Lo ha anunciado ella misma junto a sus dos compañeros, Joaquín Prat y Patricia Pardo, quienes muy emocionados le han deseado una muy pronta recuperación. «Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia», ha dicho frente a la audiencia con un gran aplomo.

Ana Rosa Quintana ha insistido en que es una gran afortunada por la gente que la quiere y en que confía plenamente en los médicos que la tratarán para vencer la enfermedad. «Espero que todo tenga un final feliz. La investigación y la medicina han avanzado muchísimo en España en el cáncer de mama. Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado», ha continuado. Su intención a partir de ahora es seguir trabajando, eso sí, hacerlo detrás de las cámaras y en departamentos como la producción.