Ana Obregón estalla contra Alessandro Lequio

La reciente maternidad de Ana Obregón a sus 68 años ha provocado mucha tensión entre las personas cercanas al círculo de la actriz. Alessandro Lequio aseguraba a SEMANA que no iba hablar del tema, pero lo cierto es que este pasado miércoles aseguraba que estaba al tanto de todo. Este jueves reculaba y aseguraba que no tenía conocimiento del proceso en su totalidad. Además se atrevía a lanzar una pregunta en alto sobre el supuesto conocimiento de la decisión de la actriz de convertirse en madre en Miami. "¿Te crees que Ra (su amigo Raúl Castillo) no sabía nada? ¿Que Susana Uribarri no sabía nada? ¡Por aquí", ha espetado en el plató de 'El programa de AR', haciendo incluso una peineta.

Pues bien, ahora Ana Obregón, que se encuentra al otro lado del mundo esperando el momento de volver a España con su pequeña, ha querido responder a Alessandro Lequio, dejando claro que sus amigos no tenían conocimiento de su decisión: "Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado al mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir. Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana Uribarri y Raúl Castillo NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", dice tajante. Esto lo ha escrito dirigiéndose directamente a Alessandro Lequio.

La actriz contesta rotunda a Alessandro Lequio

No hay duda de que este cruce de mensajes se entiende ahora como una guerra abierta. Ana no quiere que nadie enturbie el gran momento personal que atraviesa después de haber dado la bienvenida a una hija el pasado 20 de marzo en el hospital Memorial Regional en Miami. Ella está allí, pero está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre y se dice sobre su reciente maternidad aquí en España.

Alessandro Lequio quería dejar claro con esa pregunta en alto que muchas personas conocían las intenciones de Ana Obregón. Tanto es así que ha señalado al entorno de la madrileña, pues cree que el proceso que esta había iniciado de gestación subrogada era un secreto a voces. "Esta señora (haciendo referencia a su compañera, Cristina Tárrega) hace tres semanas me pregunta: ¿Tú sabes algo de esto? Por favor, dejad de mentir. Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan! Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto. Y yo no le contesté", añadía hace unas horas el italiano. Minutos antes, el italiano manifestaba cierto malestar ante las informaciones que le estaban llegando: "Me están diciendo cosas que... yo estoy absolutamente sin saber nada".