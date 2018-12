Ana Obregón hace balance de su peor año: “Termina un año de lucha”

View this post on Instagram

Celebrando la VIDA desde los edificios más altos de New York. Termina un año de lucha y 80 días de hospitales con una sonrisa. Como decía Dani Martín :”Que bonita es la vida , tan bonita que a veces se despista….” Gracias a todo el equipo médico de Nueva York por salvar la vida de mi hijo. Gracias a los Científicos españoles por sus investigaciones para la curación de esta enfermedad a pesar del bajo presupuesto que destina el gobierno . Gracias por vuestros miles de mensajes de cariño que nos acompañan en esta aventura. Gracias a @alicia_varela_ por esta ilustración y a nuestro ángel en New York @luciaregales por estar a nuestro lado. Gracias @alessandrolequiojr por darme esta lección de vida. Que le den al 2018! Os deseo un 2019 lleno de salud!