Ana Morgade se ha visto en la obligación de dar una malísima noticia a sus seguidores y es que se le ha terminado el trabajo y tendrá que engrosar la lista de personas en el paro. Así lo ha explicado la presentadora, echando mano al humor, que es lo que siempre le ha caracterizado, para informar que su programa de radio, ‘Yu no te pierdes nada’, ha llegado a su final después de 10 años en las ondas cosechando éxitos y robando muchas risas.

“No nos vamos de vacaciones, es que nos vamos al parito Amparito”, es la forma que ha encontrado Ana Morgade para anunciar su nueva situación laboral a partir de este 30 de junio, día en el que se emite el último programa de Europa FM. Un espacio que encabeza desde hace tres años, cuando el espacio radiofónico dio el salto de ‘Los 40 Principales’ -presentado por Dani Mateo- y se instaló en Europa FM con un cambio de imagen, pero el mismo humor. Un reto que ha sabido defender con mucho arte, pero que ahora le toca despedirse de su público tras una década en las ondas.

Ahora, Ana Morgade se tiene que enfrentar a la incertidumbre de buscar un nuevo espacio en el que continuar con su carrera como cómica y presentadora. Sin embargo, este varapalo parece no haber hecho mella en su sentido del humor, como así se desprende del mensaje que ha compartido con sus seguidores para informar de su nueva realidad al entrar en el paro: “Esta foto es de mi primer día en Yu. Mañana me pondré el mismo vestido para hacer el último. Me han tocado tres años de pasármelo espectacularmente bien. He conocido a gente brutal, he aprendido comedia y sensatez, he flipado con mis compañeros, he llorado de la risa mil veces, he tenido un bebé por el camino y cada día me lo he pasado como si fuera el último, pero mañana es el último y me lo quiero pasar como el primer día: muerta de ganas, de nervios y de ilusión”, comenzaba a relatar la humorista, para tristeza de sus fans.

“Han sido 10 años maravillosos en los que hemos formado una comunidad e incluso hemos llegado a formar una familia. Esto ha sido un sueño que, en mi caso, ha durado tres años. Dani lo empezó y yo lo he destrozado”, decía entre risas Ana Morgade, a pesar de que la noticia que le toca dar de que se ha quedado sin trabajo no le haga demasiada gracia. Seguro que encuentra un nuevo espacio en el que demostrar su valía y seguir haciendo reír a sus fieles, que ya le han dejado claro en sus comentarios que estarán ahí siguiendo sus pasos y viéndola crecer.